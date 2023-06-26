«Вытокі» для Глубокого – это маленькая Олимпиада. Участники запустили Мишку, и вы удивитесь, где он приземлился

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы в майке «Вытокі». Мы будем принимать II Игры стран СНГ. «Вытокі», которые проходят третий год подряд, их в какой-то мере райцентры ждут, как раньше «Дожинки», потому что приходит большой праздник. Алена Сырова, СТВ:

Да там мини-чемпионат по хоккею по атмосфере. Кирилл Казаков:

Но основа спортивная. Насколько людям важен спорт, который преподносится через массовую культуру? Минспорта Беларуси: на сегодня заявку на участие во II Играх стран СНГ подали 18 государств – читайте далее.

Александр Шубский, председатель Глубокского райисполкома:

Глубокое приняло «Вытокі» в Международный олимпийский день. Вы сказали «чемпионат мира», я думаю, что маленькая Олимпиада. Потому что участвовали более 12 тысяч человек. В забеге участвовали свыше 500 детей. Кирилл Казаков:

То есть на уровне района это Олимпиада. Не меньше. Александр Шубский:

Да, это Олимпиада. Как всегда ждут гостей: Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов. Они ехали к нам как к равным. Маленькие города ничем не ущемлены, потому что у нас около 6 000 детей занимаются в секциях, около 143 спортивных помещений. Кирилл Казаков:

У вас еще есть олимпийская история. Мишка от вас улетел?

Александр Шубский:

Да. Кирилл Казаков:

И куда приземлился? Александр Шубский:

23 числа, в день открытия «Вытоков» мы запустили олимпийского мишку. Мы на стадионе в Глубоком зажгли Олимпийский огонь. Шарики – и он улетел. Нам вчера звонят в исполком, звонит Герасимов Николай из Шкловского района Могилевской области. Видели люди: висит Мишка на дереве. Они его стащили. Глянули – «Вытокі». Потом увидели по телевизору, что это Глубокое, позвонили нам. Очень символично, что он спустился в Могилевской области, где в Костюковичах будут проходить следующие «Вытокі».