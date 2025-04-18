Более трети немецких компаний запланировали массовые увольнения в 2025 году

Массовые увольнения вновь отмечают в Германии. Опрос, проведенный Институтом экономики ФРГ 2 тысяч компаний, показал, что более трети из них планируют массовое сокращение рабочих мест в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массовые увольнения вновь отмечают в Германии. Опрос, проведенный Институтом экономики ФРГ 2 тысяч компаний, показал, что более трети из них планируют массовое сокращение рабочих мест в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И особо пессимистично настроены в строительном и промышленном секторе. Представители отраслей заявили о неспособности инвестировать в будущее страны. Отмечается, что экономическая раздробленность ощущается еще с осени 2023 года, а объявленные американским президентом Дональдом Трампом пошлины дополнительно осложняют ее.
Как поясняют эксперты, торговая война создает огромную нагрузку на компании и представляет собой серьезное испытание для немецкой экономики. Аналитики подсчитали, что экспорт по новым тарифам может обойтись Германии примерно в 290 млрд евро к 2028 году.
Кристина Лагард, глава Европейского центрального банка:
Экономические перспективы омрачены исключительно неопределенностью. Экспортеры еврозоны сталкиваются с новыми барьерами в торговле, хотя их масштабы остаются неясными. Сбой в международной торговле, напряженность на финансовом рынке и геополитическая неопределенность оказывают давление на инвестиции в бизнес.
Тем временем Германия с февраля еще не обзавелась стабильным правительством. Несмотря на то, что новая правящая коалиция уже собрана, голосование в парламенте по одобрению состава затянулось.
Кажется, что будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоит поторопиться. В противном случае увесистые реформы нового кабмина рискуют забуксовать, столкнувшись с зыбкой экономической почвой страны.