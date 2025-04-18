Прямой эфир

Более трети немецких компаний запланировали массовые увольнения в 2025 году

18 апреля 2025 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Массовые увольнения вновь отмечают в Германии. Опрос, проведенный Институтом экономики ФРГ 2 тысяч компаний, показал, что более трети из них планируют массовое сокращение рабочих мест в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более трети немецких компаний запланировали массовые увольнения в 2025 году-2

И особо пессимистично настроены в строительном и промышленном секторе. Представители отраслей заявили о неспособности инвестировать в будущее страны. Отмечается, что экономическая раздробленность ощущается еще с осени 2023 года, а объявленные американским президентом Дональдом Трампом пошлины дополнительно осложняют ее.

Как поясняют эксперты, торговая война создает огромную нагрузку на компании и представляет собой серьезное испытание для немецкой экономики. Аналитики подсчитали, что экспорт по новым тарифам может обойтись Германии примерно в 290 млрд евро к 2028 году. 

Более трети немецких компаний запланировали массовые увольнения в 2025 году-4

Кристина Лагард, глава Европейского центрального банка:
Экономические перспективы омрачены исключительно неопределенностью. Экспортеры еврозоны сталкиваются с новыми барьерами в торговле, хотя их масштабы остаются неясными. Сбой в международной торговле, напряженность на финансовом рынке и геополитическая неопределенность оказывают давление на инвестиции в бизнес. 

Более трети немецких компаний запланировали массовые увольнения в 2025 году-6

Тем временем Германия с февраля еще не обзавелась стабильным правительством. Несмотря на то, что новая правящая коалиция уже собрана, голосование в парламенте по одобрению состава затянулось. 

Кажется, что будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоит поторопиться. В противном случае увесистые реформы нового кабмина рискуют забуксовать, столкнувшись с зыбкой экономической почвой страны.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
WSJ: Уиткофф обсуждал в РФ с Путиным вопрос территорий Украины
18 апреля 2025 14:18

WSJ: Уиткофф обсуждал в РФ с Путиным вопрос территорий Украины

Польша установит на границе с Беларусью ещё пять наблюдательных вышек
18 апреля 2025 13:39

Польша установит на границе с Беларусью ещё пять наблюдательных вышек

Беларусь направила гуманитарную помощь жителям Кубы
18 апреля 2025 13:19

Беларусь направила гуманитарную помощь жителям Кубы