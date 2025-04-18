Более трети немецких компаний запланировали массовые увольнения в 2025 году

Массовые увольнения вновь отмечают в Германии. Опрос, проведенный Институтом экономики ФРГ 2 тысяч компаний, показал, что более трети из них планируют массовое сокращение рабочих мест в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И особо пессимистично настроены в строительном и промышленном секторе. Представители отраслей заявили о неспособности инвестировать в будущее страны. Отмечается, что экономическая раздробленность ощущается еще с осени 2023 года, а объявленные американским президентом Дональдом Трампом пошлины дополнительно осложняют ее.

Как поясняют эксперты, торговая война создает огромную нагрузку на компании и представляет собой серьезное испытание для немецкой экономики. Аналитики подсчитали, что экспорт по новым тарифам может обойтись Германии примерно в 290 млрд евро к 2028 году.