Бейдер победил Емельяненко в финале Гран-при Bellator и стал чемпионом

Новости США. Американский боец Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Поединок длился менее минуты.
Встреча двух бойцов прошла в Лос-Анджелесе. Американцы весело приветствовали знаменитого российского спортсмена. По итогам этого поединка должен был определиться обладатель сразу двух поясов: победителя Гран-при и чемпиона в тяжёлом весе.
Фото: instagram.com/ryanbader
Бейдер сразу начал активнее, а Емельяненко действовал спокойнее, возможно, даже вяло. Райан первым атаковал, но удар не прошёл, однако через пару секунд американец повторил атаку, которая в этот раз достигла лица противника. Когда Фёдор упал, Бейдер быстро нанёс ещё несколько ударов. На этом бой и завершился. После своей победы Райан попросил зрителей поддержать россиянина.
Для Емельяненко поражение стало шестым в карьере при 38 победах. Для Бейдера победа стала 27 при пяти поражениях.
Несколько лет назад Фёдор Емельяненко был гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
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