Бейдер победил Емельяненко в финале Гран-при Bellator и стал чемпионом

Встреча двух бойцов прошла в Лос-Анджелесе. Американцы весело приветствовали знаменитого российского спортсмена. По итогам этого поединка должен был определиться обладатель сразу двух поясов: победителя Гран-при и чемпиона в тяжёлом весе.

Новости США. Американский боец Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Поединок длился менее минуты.

Бейдер сразу начал активнее, а Емельяненко действовал спокойнее, возможно, даже вяло. Райан первым атаковал, но удар не прошёл, однако через пару секунд американец повторил атаку, которая в этот раз достигла лица противника. Когда Фёдор упал, Бейдер быстро нанёс ещё несколько ударов. На этом бой и завершился. После своей победы Райан попросил зрителей поддержать россиянина.

Для Емельяненко поражение стало шестым в карьере при 38 победах. Для Бейдера победа стала 27 при пяти поражениях.

Несколько лет назад Фёдор Емельяненко был гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.