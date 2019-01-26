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Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске

26 января 2019 17:24
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Новости Беларуси. На чемпионате Европы по фигурному катанию разыграли все награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это было эффектно, зрелищно и совсем непредсказуемо. Так можно описать и последний соревновательный день. Как разрешилась медальная интрига?

Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске-1

Третий день белорусская столица живет в ритме чемпионата Европы по фигурному катанию. Город с успехом примерил на себя роль столицы большого европейского спорта.

Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске-4

Денис Васильев, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Латвия):
Я в хорошем настроении, мне нравятся люди, они фантастически поддерживают, они дают энергию кататься. Это мой второй визит в Минск, и я успел посмотреть город. Несмотря на усталость, я посмотрел парк. Я люблю зиму, у вас сейчас очень красиво. Я из Латвии и уже забыл, что такое настоящая зима.

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В ледовый поход за медалями сегодня первыми отправились мужчины. По итогам короткой программы лидерство захватил россиянин Михаил Коляда.

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Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске-7

Первенство спортсмен оспаривал с шестикратным чемпионом Европы Хавьером Фернандесом. Еще до начала стартов именитый испанец заявил, что соревнования в Минске станет финальным аккордом его карьеры. Теперь уже в статусе семикратного чемпиона Европы.

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Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске-10

Напряжение и эмоции, казалось, могут растопить лед. Но на арене технические службы работают без сбоя. Спортсмены хвалят качество покрытия, болельщики не скупятся на комплименты белорусской столице.

Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске-13

Катаются спортсмены при полном аншлаге. Некоторые почитатели фигурного катания, что бы поддержать любимых спортсменов преодолели тысячи километров.

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Элизабет и Андриан Рейсвейк приехали из Голландии. Их влюбленность в фигурное катание с огромным стажем.

Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске-16

Элизабет и Андриан Рейсвейк, туристы (Нидерланды):
Здесь великолепная организация и хорошо организована безопасность. Отличное место и отличный лед. Грандиозный стадион. Пока все, что мы видели у вас в городе, нас приятно удивило.

Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске-19

Последними в бой за медали вступили танцевальные пары. Для белорусского ледового дуэта Анны Кубликовой и Юрия Гулицкого домашний чемпионат стал дебютным в карьере. Вместе ребята катаются всего полтора года.

После ритм-танца, штурмовать пьедестал спортсмены пытались с 19 места. Откатали номер на «отлично».

Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске-22

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, участники чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Мы очень довольны сегодняшним прокатом. Сделали все по максимуму.
Напряжение присутствовало, волнение было во время выступления и до него немножко. Но мы смогли сдержать волнение и спокойно выступить, сделать элементы.

Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске-25


Французы Пападакис и Сизерон стали победителями в танцах на льду, результат белорусов – 18-е место.

С турниром Минск попрощается уже 27 января. Но расставание с большим спортом для нашей столицы будет недолгим. Впереди II Европейские игры. А лучшим подтверждением того, что мы можем и умеем принимать такие масштабные старты, стали обещания гостей турнира вернуться в Беларусь уже летом.

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# Фигурное катание # Денис Васильев # Хавьер Фернандес # Андриан Рейсвейк # Анна Кубликова # Юрий Гулицкий # Фотофакт

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