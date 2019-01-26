Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Новости Беларуси. На чемпионате Европы по фигурному катанию разыграли все награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это было эффектно, зрелищно и совсем непредсказуемо. Так можно описать и последний соревновательный день. Как разрешилась медальная интрига?

Третий день белорусская столица живет в ритме чемпионата Европы по фигурному катанию. Город с успехом примерил на себя роль столицы большого европейского спорта.

Денис Васильев, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Латвия):

Я в хорошем настроении, мне нравятся люди, они фантастически поддерживают, они дают энергию кататься. Это мой второй визит в Минск, и я успел посмотреть город. Несмотря на усталость, я посмотрел парк. Я люблю зиму, у вас сейчас очень красиво. Я из Латвии и уже забыл, что такое настоящая зима. Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой В ледовый поход за медалями сегодня первыми отправились мужчины. По итогам короткой программы лидерство захватил россиянин Михаил Коляда. Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена

Первенство спортсмен оспаривал с шестикратным чемпионом Европы Хавьером Фернандесом. Еще до начала стартов именитый испанец заявил, что соревнования в Минске станет финальным аккордом его карьеры. Теперь уже в статусе семикратного чемпиона Европы. Хавьер Фернандес рассказал, что будет делать после завершения карьеры

Напряжение и эмоции, казалось, могут растопить лед. Но на арене технические службы работают без сбоя. Спортсмены хвалят качество покрытия, болельщики не скупятся на комплименты белорусской столице.

Катаются спортсмены при полном аншлаге. Некоторые почитатели фигурного катания, что бы поддержать любимых спортсменов преодолели тысячи километров. Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске? Элизабет и Андриан Рейсвейк приехали из Голландии. Их влюбленность в фигурное катание с огромным стажем.

Элизабет и Андриан Рейсвейк, туристы (Нидерланды):

Здесь великолепная организация и хорошо организована безопасность. Отличное место и отличный лед. Грандиозный стадион. Пока все, что мы видели у вас в городе, нас приятно удивило.

Последними в бой за медали вступили танцевальные пары. Для белорусского ледового дуэта Анны Кубликовой и Юрия Гулицкого домашний чемпионат стал дебютным в карьере. Вместе ребята катаются всего полтора года. После ритм-танца, штурмовать пьедестал спортсмены пытались с 19 места. Откатали номер на «отлично».

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, участники чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):

Мы очень довольны сегодняшним прокатом. Сделали все по максимуму.

Напряжение присутствовало, волнение было во время выступления и до него немножко. Но мы смогли сдержать волнение и спокойно выступить, сделать элементы.



Французы Пападакис и Сизерон стали победителями в танцах на льду, результат белорусов – 18-е место.