«Самое тяжёлое поражение в жизни»: тренер Тарасовой и Морозова о результате пары на ЧЕ в Минске

«Сегодня мы не лучшие. Не всегда всё так, как мы планируем и желаем. Собственные ошибки не позволили нам повторить успех двух последних чемпионатов. Для меня это самое тяжёлое поражение в жизни, за которое я чувствую самую большую ответственность. Спасибо за бешеную поддержку и обструкцию, любовь и критику. Всё принимаю, мотаю на ус и не сдаюсь... никогда», – написал на своей странице в Instagram Траньков.

Новости России. Тренер российского дуэта фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков прокомментировал результат своих подопечных на ЧЕ в Минске.

В комментариях под постом поклонники подбодрили пару и пожелали успехов. Также подписчики отметили, что перед выходом Тарасова и Морозов были очень напряжённые и зажатые, отсюда могли возникнуть недочёты.

С другой стороны, Евгения и Владимир выиграли два предыдущих чемпионата Европы, поэтому их волнение и желание в очередной раз взять золото соревнования более чем понятно.

Стоит упомянуть, что российский дуэт занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев, так что у них есть все шансы улучшить свои результаты, разработать новую программу и выиграть следующий чемпионат Европы.

Победу на ЧЕ в Минске вырвали французы, Тарасова и Морозов – вторые