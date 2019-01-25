Прямой эфир

«Самое тяжёлое поражение в жизни»: тренер Тарасовой и Морозова о результате пары на ЧЕ в Минске

25 января 2019 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Тренер российского дуэта фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков прокомментировал результат своих подопечных на ЧЕ в Минске.  

«Сегодня мы не лучшие. Не всегда всё так, как мы планируем и желаем. Собственные ошибки не позволили нам повторить успех двух последних чемпионатов. Для меня это самое тяжёлое поражение в жизни, за которое я чувствую самую большую ответственность. Спасибо за бешеную поддержку и обструкцию, любовь и критику. Всё принимаю, мотаю на ус и не сдаюсь... никогда», – написал на своей странице в Instagram Траньков.  

«Самое тяжёлое поражение в жизни»: тренер Тарасовой и Морозова о результате пары на ЧЕ в Минске-1

Фото: instagram.com/xam_trankov  

В комментариях под постом поклонники подбодрили пару и пожелали успехов. Также подписчики отметили, что перед выходом Тарасова и Морозов были очень напряжённые и зажатые, отсюда могли возникнуть недочёты.  

С другой стороны, Евгения и Владимир выиграли два предыдущих чемпионата Европы, поэтому их волнение и желание в очередной раз взять золото соревнования более чем понятно.  

Стоит упомянуть, что российский дуэт занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев, так что у них есть все шансы улучшить свои результаты, разработать новую программу и выиграть следующий чемпионат Европы.  

Победу на ЧЕ в Минске вырвали французы, Тарасова и Морозов – вторые  

# Фигурное катание # Максим Траньков # Евгения Тарасова # Владимир Морозов

Другие новости рубрики

Все новости
Танцы на льду и произвольная программа фигуристок. Какие соревнования пройдут на ЧЕ 25 января
25 января 2019 06:12

Танцы на льду и произвольная программа фигуристок. Какие соревнования пройдут на ЧЕ 25 января

Победу на ЧЕ в Минске вырвали французы, Тарасова и Морозов – вторые
24 января 2019 20:05

Победу на ЧЕ в Минске вырвали французы, Тарасова и Морозов – вторые

Эстафетные гонки прошли в рамках турнира «Снежный снайпер»
24 января 2019 19:59

Эстафетные гонки прошли в рамках турнира «Снежный снайпер»