«Ярчайшие эмоции и память на всю жизнь»: Овечкин подарил клюшки двум юным болельщикам

Новости России. Александр Овечкин подарил юным болельщикам две клюшки за один матч. Видеозаписи душевных порывов хоккеиста опубликовала на своей Instagram-странице его супруга. 27 октября состоялся матч между Washington Capitals и Calgary Flames. Во время игры Александр увидел надпись возле мальчика: «Овечкин! Всё, что я хочу на свой день рождения, – это увидеть твою игру. P.S. Мой день рождения сегодня».

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya

Прочитав эти слова, хоккеист решил сделать юному болельщику гораздо больший подарок, чем тот мог надеяться. Александр подъехал к трибуне и бросил ребёнку свою клюшку. Восторг мальчика словами не описать. «Вашингтон» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Овечкин – самый ценный игрок

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya

Однако на этом история не заканчивается. У выхода «Вашингтон Кэпиталз» ждал другой маленький фанат. Он протягивал к хоккеистам кулак, призывая их поприветствовать его, легко стукнув по кулаку. Несколько человек из команды ответили на призыв, несколько – прошли мимо. Когда мимо проходил Овечкин, он сперва не заметил, а потом вернулся и вручил мальчику свою клюшку.

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya

Если у первого болельщика на лице сразу появился восторг, то второй на миг растерялся и захотел куда-нибудь убрать клюшку, но потом тоже радостно заулыбался. «Наверное 100 раз пересмотрела эти видео, с сегодняшней игры,и каждый раз наворачиваются слезы! Пусть это останется здесь. P.S. Никогда не перестану восхищаться твоей добротой и человечностью, Александр», – подписала публикацию жена хоккеиста, Анастасия Шубская.

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya