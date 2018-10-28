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«Ярчайшие эмоции и память на всю жизнь»: Овечкин подарил клюшки двум юным болельщикам

28 октября 2018 10:52
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Новости России. Александр Овечкин подарил юным болельщикам две клюшки за один матч. Видеозаписи душевных порывов хоккеиста опубликовала на своей Instagram-странице его супруга.  

27 октября состоялся матч между Washington Capitals и Calgary Flames. Во время игры Александр увидел надпись возле мальчика: «Овечкин! Всё, что я хочу на свой день рождения, – это увидеть твою игру. P.S. Мой день рождения сегодня».  

«Ярчайшие эмоции и память на всю жизнь»: Овечкин подарил клюшки двум юным болельщикам-1

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya  

Прочитав эти слова, хоккеист решил сделать юному болельщику гораздо больший подарок, чем тот мог надеяться. Александр подъехал к трибуне и бросил ребёнку свою клюшку. Восторг мальчика словами не описать.  

«Вашингтон» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Овечкин – самый ценный игрок  

«Ярчайшие эмоции и память на всю жизнь»: Овечкин подарил клюшки двум юным болельщикам-4

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya  

Однако на этом история не заканчивается. У выхода «Вашингтон Кэпиталз» ждал другой маленький фанат. Он протягивал к хоккеистам кулак, призывая их поприветствовать его, легко стукнув по кулаку. Несколько человек из команды ответили на призыв, несколько – прошли мимо. Когда мимо проходил Овечкин, он сперва не заметил, а потом вернулся и вручил мальчику свою клюшку.  

«Ярчайшие эмоции и память на всю жизнь»: Овечкин подарил клюшки двум юным болельщикам-7

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya  

Если у первого болельщика на лице сразу появился восторг, то второй на миг растерялся и захотел куда-нибудь убрать клюшку, но потом тоже радостно заулыбался.  

«Наверное 100 раз пересмотрела эти видео, с сегодняшней игры,и каждый раз наворачиваются слезы! Пусть это останется здесь. P.S. Никогда не перестану восхищаться твоей добротой и человечностью, Александр», – подписала публикацию жена хоккеиста, Анастасия Шубская.  

«Ярчайшие эмоции и память на всю жизнь»: Овечкин подарил клюшки двум юным болельщикам-10

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya  

Фанаты Овечкина и его семьи тоже прокомментировали трогательные поступки спортсмена.  

«Саша, молодец, тронуло до слёз»,  

«Александр, молодец! Сколько радости и счастья он своими поступками дарит детям!»,  

«Вот уж действительно, для Александра это клюшки – мелочи, а для ребятишек – ярчайшие эмоции и память на всю жизнь»,  

Неожиданная встреча. Александр Овечкин и Неймар обменялись подарками  

«Для хоккеиста клюшка – это вовсе не пустяк, поэтому такой жест дорого стоит»,  

«Как такого не любить. Счастья вашей семье на всю жизнь»,  

«Творить волшебство просто, Александр показывает это снова и снова! Невероятный Человек с большой буквы! Счастья Вам!».  

В конце лета супруги Александр и Анастасия стали родителями. Мальчика назвали Сергеем.  

Несколько недель назад молодая мама впервые показала ребёнка – здесь подробнее.  

# Хоккей # Александр Овечкин # Анастасия Шубская # Видеофакт

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