«Ярчайшие эмоции и память на всю жизнь»: Овечкин подарил клюшки двум юным болельщикам
Новости России. Александр Овечкин подарил юным болельщикам две клюшки за один матч. Видеозаписи душевных порывов хоккеиста опубликовала на своей Instagram-странице его супруга.
27 октября состоялся матч между Washington Capitals и Calgary Flames. Во время игры Александр увидел надпись возле мальчика: «Овечкин! Всё, что я хочу на свой день рождения, – это увидеть твою игру. P.S. Мой день рождения сегодня».
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya
Прочитав эти слова, хоккеист решил сделать юному болельщику гораздо больший подарок, чем тот мог надеяться. Александр подъехал к трибуне и бросил ребёнку свою клюшку. Восторг мальчика словами не описать.
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Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya
Однако на этом история не заканчивается. У выхода «Вашингтон Кэпиталз» ждал другой маленький фанат. Он протягивал к хоккеистам кулак, призывая их поприветствовать его, легко стукнув по кулаку. Несколько человек из команды ответили на призыв, несколько – прошли мимо. Когда мимо проходил Овечкин, он сперва не заметил, а потом вернулся и вручил мальчику свою клюшку.
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya
Если у первого болельщика на лице сразу появился восторг, то второй на миг растерялся и захотел куда-нибудь убрать клюшку, но потом тоже радостно заулыбался.
«Наверное 100 раз пересмотрела эти видео, с сегодняшней игры,и каждый раз наворачиваются слезы! Пусть это останется здесь. P.S. Никогда не перестану восхищаться твоей добротой и человечностью, Александр», – подписала публикацию жена хоккеиста, Анастасия Шубская.
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/nastyashubskaya
Фанаты Овечкина и его семьи тоже прокомментировали трогательные поступки спортсмена.
«Саша, молодец, тронуло до слёз»,
«Александр, молодец! Сколько радости и счастья он своими поступками дарит детям!»,
«Вот уж действительно, для Александра это клюшки – мелочи, а для ребятишек – ярчайшие эмоции и память на всю жизнь»,
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«Для хоккеиста клюшка – это вовсе не пустяк, поэтому такой жест дорого стоит»,
«Как такого не любить. Счастья вашей семье на всю жизнь»,
«Творить волшебство просто, Александр показывает это снова и снова! Невероятный Человек с большой буквы! Счастья Вам!».
В конце лета супруги Александр и Анастасия стали родителями. Мальчика назвали Сергеем.
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