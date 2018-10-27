«Победить может любой». Как проходит Кубок Минска по бильярдному спорту в столице – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Вид спорта, в котором главное оружие – это выдержка, концентрация и холодная голова. В столице прошел Кубок Минска по бильярдному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш корреспондент Наталья Федорцова узнавала обо всех тонкостях турнира.
Для участников Кубок Минска – логичное завершение сезона. И пусть до финальных встреч 27 октября дошли немногие, прелесть турнира в том, что наравне со взрослыми участниками к бильярдным столам выходят вполне себе юные спортсмены. И при этом в конкуренции не проигрывают.
Юрий Лобач, председатель Минской федерации бильярдного спорта:
У нас в мужской сборной страны играют юноши по возрасту. Поскольку бильярд сейчас молодеет, и игроки в 17-18 лет уже вполне могут составлять конкуренцию взрослым игрокам. А действующий чемпион мира среди мужчин, например, – 16-летний юноша из России.
Помимо разницы в возрасте, турнир объединяет как профессионалов, так и спортсменов-любителей. Однако, как признаются сами участники, бильярд – тот вид спорта, в котором невозможно достичь 100%-ного мастерства. А звания, титулы и предыдущие награды вовсе не гарантируют безоговорочный успех.
Алексей Плавник, действующий чемпион Минска по бильярдному спорту:
Несколько человек очень сильных, поэтому борьба будет жесткая, особенно дальше, на следующих стадиях, когда уже пойдут матчи на вылет. Поэтому победить может любой.
Анастасия Филиппова, финалист кубка Минска по бильярдному спорту:
Главное – поставить правильную цель на соревновании, тогда будет результат.
Все соперники одинаковые, со всеми надо играть одинаково. Главное, всё делать так, как на тренировке.
Отметим, турнир завершится 28 октября.