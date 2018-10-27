«Победить может любой». Как проходит Кубок Минска по бильярдному спорту в столице – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Вид спорта, в котором главное оружие – это выдержка, концентрация и холодная голова. В столице прошел Кубок Минска по бильярдному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для участников Кубок Минска – логичное завершение сезона. И пусть до финальных встреч 27 октября дошли немногие, прелесть турнира в том, что наравне со взрослыми участниками к бильярдным столам выходят вполне себе юные спортсмены. И при этом в конкуренции не проигрывают.

Юрий Лобач, председатель Минской федерации бильярдного спорта:

У нас в мужской сборной страны играют юноши по возрасту. Поскольку бильярд сейчас молодеет, и игроки в 17-18 лет уже вполне могут составлять конкуренцию взрослым игрокам. А действующий чемпион мира среди мужчин, например, – 16-летний юноша из России.

Помимо разницы в возрасте, турнир объединяет как профессионалов, так и спортсменов-любителей. Однако, как признаются сами участники, бильярд – тот вид спорта, в котором невозможно достичь 100%-ного мастерства. А звания, титулы и предыдущие награды вовсе не гарантируют безоговорочный успех.