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«Вашингтон» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Овечкин – самый ценный игрок

08 июня 2018 08:46
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Новости США. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли – самого престижного клубного трофея в хоккее.

Команда одержала победу над командой «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.

Самым ценным игроком плей-офф стал российский хоккеист и капитан команды-победителя Александр Овечкин. Спортсмен впервые стал обладателем такой награды. Хоккеист поделился своими эмоциями после матча и рассказал, что этот день он запомнит на всю жизнь. Овечкин отметил, что он счастлив.

Кстати, «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли.

Александр Овечкин и его супруга в день победы клуба официально объявили еще об одном событии в жизни.

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# Хоккей # Александр Овечкин # Фотофакт

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