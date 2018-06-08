«Вашингтон» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Овечкин – самый ценный игрок

Новости США. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли – самого престижного клубного трофея в хоккее.
Команда одержала победу над командой «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.
Самым ценным игроком плей-офф стал российский хоккеист и капитан команды-победителя Александр Овечкин. Спортсмен впервые стал обладателем такой награды. Хоккеист поделился своими эмоциями после матча и рассказал, что этот день он запомнит на всю жизнь. Овечкин отметил, что он счастлив.
Кстати, «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли.
Александр Овечкин и его супруга в день победы клуба официально объявили еще об одном событии в жизни.
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