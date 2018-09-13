Неожиданная встреча. Александр Овечкин и Неймар обменялись подарками

Новости России. Александр Овечкин встретился с Неймаром и обменялся с ним подарками. Серия снимков была опубликованы на странице российского хоккеиста в Instagram.

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» получил в подарок от бразильского нападающего бутсы с автографом. «Спасибо тебе, моя девочка»: Александр Овечкин впервые стал отцом В свою очередь Неймар получил от хоккеиста в подарок свитшот также с автографом. Александр Овечкин:

Рад встрече, Неймар. Спасибо за подарок.

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial