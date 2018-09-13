Неожиданная встреча. Александр Овечкин и Неймар обменялись подарками

Новости России. Александр Овечкин встретился с Неймаром и обменялся с ним подарками.
Серия снимков была опубликованы на странице российского хоккеиста в Instagram.
Новости России. Александр Овечкин встретился с Неймаром и обменялся с ним подарками.
Серия снимков была опубликованы на странице российского хоккеиста в Instagram.
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» получил в подарок от бразильского нападающего бутсы с автографом.
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В свою очередь Неймар получил от хоккеиста в подарок свитшот также с автографом.
Александр Овечкин:
Рад встрече, Неймар. Спасибо за подарок.
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial
На прошедшем чемпионате мира по футболу сборная Бразилии сенсационно проиграла Мексике и завершила выступления на стадии 1/8 финала, а Неймар стал героем мемов и фотожаб. Футболист пролежал на газоне за время ЧМ около 14 минут.
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