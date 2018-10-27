Прямой эфир

Беларусбанк – высшая лига. «На поле было очень тяжело» – игрок ФК «Витебск» о матче с «Торпедо»

27 октября 2018 20:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27 октября продолжился 26-й тур чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче сошлись команды с разных полюсов турнирной таблицы: столичное «Торпедо», которое ведет борьбу за сохранение в вышке, и «Витебск», продолжающий отчаянную погоню за БАТЭ.

Беларусбанк – высшая лига. «На поле было очень тяжело» – игрок ФК «Витебск» о матче с «Торпедо» -1

На 27-й минуте северяне после отлично разыгранной комбинации открыли счет. После передачи Адамовича отличился Матвеенко. Для него, кстати, это уже 11-й мяч в чемпионате. По этому показателю он сравнялся с лидерами лиги – Евгением Шикавкой и Павлом Савицким.

Во втором тайме игра существенно в зрелищности не прибавила. «Витебск» мог забить и второй мяч, но Ненад Адамович свой шанс не использовал. 1:0 – победа «Витебска». Как минимум, до 28 октября северяне сохранят вторую строчку за собой.

Беларусбанк – высшая лига. «На поле было очень тяжело» – игрок ФК «Витебск» о матче с «Торпедо» -4

Ненад Адамович, полузащитник ФК «Витебск»:
На поле было очень тяжело. Добились положительного результата. И это для нас самое главное, что сегодня не потеряли очки.

Вся команда чувствует себя получше. Следующая игра будет очень-очень тяжелая. Постараемся не проиграть.

27 октября прошли еще две встречи: «Городея» обыграла «Смолевичи», а гродненский «Неман» сыграл вничью с «Лучом». Тур завершится 28 октября.

Беларусбанк – высшая лига. «На поле было очень тяжело» – игрок ФК «Витебск» о матче с «Торпедо» -7

# Футбол Беларуси # Ненад Адамович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Победить может любой». Как проходит Кубок Минска по бильярдному спорту в столице – репортаж СТВ
27 октября 2018 20:41

«Победить может любой». Как проходит Кубок Минска по бильярдному спорту в столице – репортаж СТВ

Кубок Дэвиса. Теннисисты сборной Беларуси уступают команде Словакии во втором круге соревнований
27 октября 2018 20:22

Кубок Дэвиса. Теннисисты сборной Беларуси уступают команде Словакии во втором круге соревнований

Белорус Эдуард Зезюлин завоевал золото на юниорском ЧЕ по тяжёлой атлетике
27 октября 2018 20:09

Белорус Эдуард Зезюлин завоевал золото на юниорском ЧЕ по тяжёлой атлетике