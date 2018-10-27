Беларусбанк – высшая лига. «На поле было очень тяжело» – игрок ФК «Витебск» о матче с «Торпедо»

В первом матче сошлись команды с разных полюсов турнирной таблицы: столичное «Торпедо», которое ведет борьбу за сохранение в вышке, и «Витебск», продолжающий отчаянную погоню за БАТЭ.

На 27-й минуте северяне после отлично разыгранной комбинации открыли счет. После передачи Адамовича отличился Матвеенко. Для него, кстати, это уже 11-й мяч в чемпионате. По этому показателю он сравнялся с лидерами лиги – Евгением Шикавкой и Павлом Савицким.

Во втором тайме игра существенно в зрелищности не прибавила. «Витебск» мог забить и второй мяч, но Ненад Адамович свой шанс не использовал. 1:0 – победа «Витебска». Как минимум, до 28 октября северяне сохранят вторую строчку за собой.