Беларусбанк – высшая лига. «На поле было очень тяжело» – игрок ФК «Витебск» о матче с «Торпедо»
Новости Беларуси. 27 октября продолжился 26-й тур чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом матче сошлись команды с разных полюсов турнирной таблицы: столичное «Торпедо», которое ведет борьбу за сохранение в вышке, и «Витебск», продолжающий отчаянную погоню за БАТЭ.
На 27-й минуте северяне после отлично разыгранной комбинации открыли счет. После передачи Адамовича отличился Матвеенко. Для него, кстати, это уже 11-й мяч в чемпионате. По этому показателю он сравнялся с лидерами лиги – Евгением Шикавкой и Павлом Савицким.
Во втором тайме игра существенно в зрелищности не прибавила. «Витебск» мог забить и второй мяч, но Ненад Адамович свой шанс не использовал. 1:0 – победа «Витебска». Как минимум, до 28 октября северяне сохранят вторую строчку за собой.
Ненад Адамович, полузащитник ФК «Витебск»:
На поле было очень тяжело. Добились положительного результата. И это для нас самое главное, что сегодня не потеряли очки.
Вся команда чувствует себя получше. Следующая игра будет очень-очень тяжелая. Постараемся не проиграть.
27 октября прошли еще две встречи: «Городея» обыграла «Смолевичи», а гродненский «Неман» сыграл вничью с «Лучом». Тур завершится 28 октября.