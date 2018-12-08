«Такие турниры нужны как полигон для практики»: в Минске проходит детский турнир «Кубок Фортуны»

Новости Беларуси. Завоевать «Кубок Фортуны»: турнир с одноименным названием проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первенство уже в 12-й раз собирает команды из разных стран. Нынешний кубок состоит из двух этапов: в прошлые выходные участвовали 12 команд возрастной категории U-8, а в этот уикенд уже 16 коллективов десятилетних пробуют свои силы.

Сергей Романовский, руководитель ФК «Фортуна»:

К нам с удовольствием ездят коллективы из Калининграда, Смоленска уже по нескольку лет подряд. Если бы было плохо, наверное, не ездили бы второй-третий раз. У нас организация на достойном уровне, мы всегда этому большое внимание уделяем. Культурная программа – вчера все детки побывали в цирке нашем.

Такие турниры нужны как полигон для практики, испытательный. Прежде чем им давать какие-то республиканские согревания, здесь они пройдут хорошую практику.