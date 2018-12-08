«Такие турниры нужны как полигон для практики»: в Минске проходит детский турнир «Кубок Фортуны»

Новости Беларуси. Завоевать «Кубок Фортуны»: турнир с одноименным названием проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Завоевать «Кубок Фортуны»: турнир с одноименным названием проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первенство уже в 12-й раз собирает команды из разных стран. Нынешний кубок состоит из двух этапов: в прошлые выходные участвовали 12 команд возрастной категории U-8, а в этот уикенд уже 16 коллективов десятилетних пробуют свои силы.
Каждая команда проводит 6 матчей. Играют по упрощенной системе – 2 тайма по 20 минут. Судят первенство молодые арбитры, предоставленные Белорусской федерацией футбола.
Сергей Романовский, руководитель ФК «Фортуна»:
К нам с удовольствием ездят коллективы из Калининграда, Смоленска уже по нескольку лет подряд. Если бы было плохо, наверное, не ездили бы второй-третий раз. У нас организация на достойном уровне, мы всегда этому большое внимание уделяем. Культурная программа – вчера все детки побывали в цирке нашем.
Такие турниры нужны как полигон для практики, испытательный. Прежде чем им давать какие-то республиканские согревания, здесь они пройдут хорошую практику.
8 декабря на кубке завершилась групповая стадия, а также состоялись четвертьфиналы. Победитель станет известен 9 декабря: утром пройдут матчи 1/2, а после и финал.