«Шанс попасть в сборную команду есть у всех»: в Минске продолжается турнир памяти Владимира Рыженкова

Новости Беларуси. На международном баскетбольном турнире памяти Владимира Рыженкова до разрешения интриги осталось совсем немного: уже 9 декабря пройдут заключительные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А 8 декабря команды-участницы провели встречи второго тура. Белорусские баскетболисты мерились силами с представителями извечно баскетбольной Литвы. Тягаться с балтийскими сверстниками у наших сборных не вышло: девушки уступили 66:74, а позже проиграли и парни – 62:71.

Теперь именно литовские команды у парней и у девушек являются лидерами розыгрыша, и мало что может помешать им оформить победу на турнире. Впрочем, у белорусских дружин свои цели, и работа ведется в первую очередь с перспективой на чемпионат Европы-2019.

Анатолий Якубенко, тренер национальных команд по баскетболу:

Были привлечены не все еще спортсмены. Потому что многие заявят о себе еще в детско-юношеских соревнованиях, которые мы проводим на территории Республики Беларусь. Поэтому шанс попасть в сборную команду есть у всех.

Дружины до 16 лет – это первая ступенька в институте сборных команд. Для наших юных баскетболистов турнир Рыженкова традиционно одна из первых проверок сил.