Басков рассказал, почему белорусскому хоккею не нужна легенда типа Марадоны

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею в апреле досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира и сохранила элитную прописку на следующий сезон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как это удалось и когда зажгутся новые звезды, ведь нам это очень нужно, – мы расспросили заместителя председателя Федерации хоккея, директора Детско-юношеской спортивной школы Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Дмитрия Баскова.

Юлия Огнева, СТВ:

Брестское «Динамо» позвало к себе Диего Марадону. Может быть, и нам стоит позвать Уэйна Гретцки, например, у которого дедушка был из Гродненской области. Может быть это Сергей Федоров, Яромир Ягр – братья Седина, может быть, вдвоем справятся?