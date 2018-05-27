Басков рассказал, почему белорусскому хоккею не нужна легенда типа Марадоны

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею в апреле досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира и сохранила элитную прописку на следующий сезон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как это удалось и когда зажгутся новые звезды, ведь нам это очень нужно, – мы расспросили заместителя председателя Федерации хоккея, директора Детско-юношеской спортивной школы Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Дмитрия Баскова.
Юлия Огнева, СТВ:
Брестское «Динамо» позвало к себе Диего Марадону. Может быть, и нам стоит позвать Уэйна Гретцки, например, у которого дедушка был из Гродненской области. Может быть это Сергей Федоров, Яромир Ягр – братья Седина, может быть, вдвоем справятся?
Дмитрий Басков, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси, директор детско-юношеской хоккейной школы «Динамо-Минск»:
Мы много очень средств тратили за последние годы на иностранных специалистов, которые приезжали. Конечно, на каком-то этапе нам был необходим их опыт. Но сегодня в нашей стране уже достаточно много именитых бывших хоккеистов.
И мое мнение, что нужно доверять нашим специалистам – тем, кто сегодня болеет за страну, тем, кто болеет за нашу родину, тем, кто здесь вырос и хочет оставить свои знания, свой вклад именно здесь. А не приехать на какой-то скоротечный турнир или какой-то короткий контракт, заработать свои деньги и уехать к себе на родину.
Больше подробностей интервью заместителя председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова здесь.