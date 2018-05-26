В Бресте обновлён 25-летний рекорд Беларуси по прыжкам в высоту

Новости Беларуси. Вечером 25 мая в Бресте был обновлён рекорд Беларуси по прыжкам в высоту, который держался 25 лет.

Как сообщает БФЛА, новым рекордсменом стал могилёвский спортсмен Дмитрий Набоков. Парень является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2015 года и чемпионом Европы среди молодёжи 2017 года.

Первым пятничным прыжком Дмитрий преодолел планку на высоте 2,15 м. Постепенно спортсмен дошёл до 2, 32 м. Отмечается, что все эти высоты Набоков перепрыгивал с первой попытки.

После пришёл черёд перепрыгнуть рекордную высоту – 2, 34 м, Эту планку молодой человек взял со второй попытки. А затем с первого раза был установлен новый рекорд – 2, 36 м.

Спортсмен завершил соревнования на отметке 2, 40. Эту высоту Дмитрию покорить не удалось.

Дмитрий Набоков, легкоатлет:

Сегодня сложилось всё хорошо. Бежал и чувствовал, что могу. Максима Недосекова по-другому не выиграть, надо прыгать выше головы. Заставил он меня сегодня выложиться на максимум. Я рад, что показал такой результат, и будем стремиться прыгать ещё выше.