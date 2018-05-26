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В Бресте обновлён 25-летний рекорд Беларуси по прыжкам в высоту

26 мая 2018 08:19
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Новости Беларуси. Вечером 25 мая в Бресте был обновлён рекорд Беларуси по прыжкам в высоту, который держался 25 лет.  

Как сообщает БФЛА, новым рекордсменом стал могилёвский спортсмен Дмитрий Набоков. Парень является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2015 года и чемпионом Европы среди молодёжи 2017 года.  

Первым пятничным прыжком Дмитрий преодолел планку на высоте 2,15 м. Постепенно спортсмен дошёл до 2, 32 м. Отмечается, что все эти высоты Набоков перепрыгивал с первой попытки.  

После пришёл черёд перепрыгнуть рекордную высоту – 2, 34 м, Эту планку молодой человек взял со второй попытки. А затем с первого раза был установлен новый рекорд – 2, 36 м.  

Спортсмен завершил соревнования на отметке 2, 40. Эту высоту Дмитрию покорить не удалось.  

Дмитрий Набоков, легкоатлет:  
Сегодня сложилось всё хорошо. Бежал и чувствовал, что могу. Максима Недосекова по-другому не выиграть, надо прыгать выше головы. Заставил он меня сегодня выложиться на максимум. Я рад, что показал такой результат, и будем стремиться прыгать ещё выше.  

В Бресте обновлён 25-летний рекорд Беларуси по прыжкам в высоту-1

Фото: Белорусская федерация лёгкой атлетики  

Второе место в соревнованиях занял Максим Недосеков, спортсмен прыгнул на высоту 2, 32 м.  

Максим Недосеков, легкоатлет:  
Соревнования прошли отлично. С Димой Набоковым заводили друг друга. Напрыгал сегодня 2, 32 м и считаю, что вполне достойный результат. Потихонечку всё идёт как надо.  

В Бресте обновлён 25-летний рекорд Беларуси по прыжкам в высоту-4

Фото: Белорусская федерация лёгкой атлетики  

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в мае 1993 года. В тот раз планку в 2, 34 м перепрыгнул Андрей Санкович.  

Зимой прошлого года в одном из минских ТЦ проводились соревнования по прыжкам в высоту.  

Белорусы заняли второе и третье места – подробнее здесь.  

# Легкая атлетика # Дмитрий Набоков # Максим Недосеков # Андрей Санкович

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