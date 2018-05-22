Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • Президент Беларуси: «То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Но согласиться с этим мы никак не можем»

Президент Беларуси: «То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Но согласиться с этим мы никак не можем»

22 мая 2018 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси принимал с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Но согласиться с этим мы никак не можем»-1

Затронули на встрече и спортивную тему. Игорь Шуневич возглавляет Национальный совет хоккейного клуба «Динамо-Минск». В свете последних событий, а наша команда с треском провалилась на прошедшем Чемпионате мира по хоккею в Дании, Александр Лукашенко интересуется, как клуб будет действовать дальше.

Прощание с элитным дивизионом. Как Беларусь выступала на ЧМ-2018 по хоккею

Президент Беларуси: «То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Но согласиться с этим мы никак не можем»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Второй вопрос, который меня волнует, как и всю нашу спортивную общественность, что будем делать с хоккеем? Понятно. Что делать, но как делать в зоне вашей ответственности – «Динамо-Минск» – потому что мы договаривались, что «Динамо» станет базой для подготовки игроков для сборной команды. Сейчас я смотрю все больше федерация кивает на «Динамо», что клуб не выполнил своих обязательств.

Президент Беларуси: «То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Но согласиться с этим мы никак не можем»-7

А клуб говорит, что нам самим надо играть и выигрывать, показывать игру, поэтому есть свои интерес. Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в «Динамо», а самые лучшие игроки играли в сборной. То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Их место там, им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем.

Президент Беларуси: «То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Но согласиться с этим мы никак не можем»-10

Профильный министр также доложил о международном сотрудничестве правоохранительных органов. С 2015 года значительно расширилось взаимодействие белорусских и китайских специалистов. Тесно работает наша милиция с подразделениями полиции Польши и стран Балтийского региона. В то же время стоит задача оптимизировать международные контакты. Это поможет в более оперативном поиске преступников и повысит раскрываемость уголовных дел.

Александр Лукашенко потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юные чемпионы. Когда настольный теннис появился в Беларуси? Во сколько лет можно начинать заниматься этим видом спорта?
22 мая 2018 06:48

Юные чемпионы. Когда настольный теннис появился в Беларуси? Во сколько лет можно начинать заниматься этим видом спорта?

Состоится официальное представление Диего Марадоны в качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест»
22 мая 2018 06:38

Состоится официальное представление Диего Марадоны в качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест»

Андрей Костицын заключил контракт с минским «Динамо»
21 мая 2018 19:45

Андрей Костицын заключил контракт с минским «Динамо»