Президент Беларуси: «То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Но согласиться с этим мы никак не можем»

Новости Беларуси. Президент Беларуси принимал с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затронули на встрече и спортивную тему. Игорь Шуневич возглавляет Национальный совет хоккейного клуба «Динамо-Минск». В свете последних событий, а наша команда с треском провалилась на прошедшем Чемпионате мира по хоккею в Дании, Александр Лукашенко интересуется, как клуб будет действовать дальше. Прощание с элитным дивизионом. Как Беларусь выступала на ЧМ-2018 по хоккею

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Второй вопрос, который меня волнует, как и всю нашу спортивную общественность, что будем делать с хоккеем? Понятно. Что делать, но как делать в зоне вашей ответственности – «Динамо-Минск» – потому что мы договаривались, что «Динамо» станет базой для подготовки игроков для сборной команды. Сейчас я смотрю все больше федерация кивает на «Динамо», что клуб не выполнил своих обязательств.

А клуб говорит, что нам самим надо играть и выигрывать, показывать игру, поэтому есть свои интерес. Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в «Динамо», а самые лучшие игроки играли в сборной. То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Их место там, им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем.