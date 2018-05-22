Президент Беларуси: «То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Но согласиться с этим мы никак не можем»

Новости Беларуси. Президент Беларуси принимал с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси принимал с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затронули на встрече и спортивную тему. Игорь Шуневич возглавляет Национальный совет хоккейного клуба «Динамо-Минск». В свете последних событий, а наша команда с треском провалилась на прошедшем Чемпионате мира по хоккею в Дании, Александр Лукашенко интересуется, как клуб будет действовать дальше.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Второй вопрос, который меня волнует, как и всю нашу спортивную общественность, что будем делать с хоккеем? Понятно. Что делать, но как делать в зоне вашей ответственности – «Динамо-Минск» – потому что мы договаривались, что «Динамо» станет базой для подготовки игроков для сборной команды. Сейчас я смотрю все больше федерация кивает на «Динамо», что клуб не выполнил своих обязательств.
А клуб говорит, что нам самим надо играть и выигрывать, показывать игру, поэтому есть свои интерес. Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в «Динамо», а самые лучшие игроки играли в сборной. То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, это по делу. Их место там, им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем.
Профильный министр также доложил о международном сотрудничестве правоохранительных органов. С 2015 года значительно расширилось взаимодействие белорусских и китайских специалистов. Тесно работает наша милиция с подразделениями полиции Польши и стран Балтийского региона. В то же время стоит задача оптимизировать международные контакты. Это поможет в более оперативном поиске преступников и повысит раскрываемость уголовных дел.
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