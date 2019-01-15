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«Я прошла через многие трудности». Азаренко проиграла в первом матче на Australian Open

15 января 2019 15:01
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Новости Беларуси. Шесть эйсов не помогли двукратной чемпионке австралийских кортов Виктории Азаренко обыграть 30-летнюю немку Лауру Зигемунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я прошла через многие трудности». Азаренко проиграла в первом матче на Australian Open-1

«Я прошла через многие трудности». Азаренко проиграла в первом матче на Australian Open-3

«Я прошла через многие трудности». Азаренко проиграла в первом матче на Australian Open-5

«Я прошла через многие трудности». Азаренко проиграла в первом матче на Australian Open-7

Соперницы провели на корте 2 часа 44 минуты и победительницей этого противостояния вышла немка – 6:7, 6:4, 6:2. Азаренко же впервые с 2006 года не смогла преодолеть 1-й круг Australian Open.

Напомним, днем ранее Арина Соболенко и Александра Саснович вышли во второй раунд, а Вера Лапко снялась с турнира.

«Я прошла через многие трудности». Азаренко проиграла в первом матче на Australian Open-10

Виктория Азаренко, теннисистка:
Вы знаете, я прошла через многие трудности. Иногда мне самой интересно, почему они со мной случаются. Но я думаю, что всё это делает меня сильнее – я хочу верить в это. Я буду работать усердно. Иногда мне просто нужно немного времени, терпения и поддержки.

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

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