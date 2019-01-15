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Белорус Виталий Михайлов занял 10 место на ЧЕ по конькобежному спорту

15 января 2019 07:11
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Новости Беларуси. Белорус Виталий Михайлов занял 10 место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он набрал в сумме более 115 балов.

Белорус Виталий Михайлов занял 10 место на ЧЕ по конькобежному спорту -1

Белорус Виталий Михайлов занял 10 место на ЧЕ по конькобежному спорту -3

Первые две позиции остались за представителями Нидерландов – Свеном Крамером и Патриком Рустом. Дополнил пьедестал швед Сверре Лунде Педерсен.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходил в Италии.

Белорус Виталий Михайлов занял 10 место на ЧЕ по конькобежному спорту -6

# Зимние виды спорта # Виталий Михайлов # Фотофакт

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