Белорус Виталий Михайлов занял 10 место на ЧЕ по конькобежному спорту

Новости Беларуси. Белорус Виталий Михайлов занял 10 место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он набрал в сумме более 115 балов.
Новости Беларуси. Белорус Виталий Михайлов занял 10 место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он набрал в сумме более 115 балов.
Первые две позиции остались за представителями Нидерландов – Свеном Крамером и Патриком Рустом. Дополнил пьедестал швед Сверре Лунде Педерсен.
Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходил в Италии.