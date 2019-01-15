«Реальный шанс, чтобы закрепиться в сборной». Юношеская сборная Беларуси по футболу готовится к турниру «Кубок развития»
Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по футболу готовится к старту на турнире «Кубок развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Под руководством Михаила Мархеля в минском футбольном манеже тренируются 26 игроков.
Предстоящий турнир – отличная проверка перед весенними матчами Евроквалификации, тем более что в числе участников – будущие соперники по отбору – исландцы.
Всего же минские состязания соберут шесть участников элитного раунда, и уже на первом групповом этапе белорусам предстоит противостоять традиционно сильным на юношеском уровне бельгийцам. Под белорусским флагом выступят не только уже зарекомендовавшие себя исполнители, но и новобранцы команды.
Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу (U-17):
Мы просматриваем новичков, которые хорошо себя зарекомендовали в чемпионате, поэтому идет отбор у нас. Есть ребята, которые за полгода выросли, и у них есть реальный шанс, чтобы закрепиться в сборной.