«Реальный шанс, чтобы закрепиться в сборной». Юношеская сборная Беларуси по футболу готовится к турниру «Кубок развития»

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по футболу готовится к старту на турнире «Кубок развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Под руководством Михаила Мархеля в минском футбольном манеже тренируются 26 игроков.

Предстоящий турнир – отличная проверка перед весенними матчами Евроквалификации, тем более что в числе участников – будущие соперники по отбору – исландцы.