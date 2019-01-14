Арина Соболенко обыграла россиянку и вышла во второй круг турнира «Большого шлема»

Новости мира. На кортах Мельбурна стартовал первый в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из белорусок первой начала борьбу Арина Соболенко. Она достаточно уверенно разобралась с россиянкой Анной Калинской 6:1, 6:4. Во втором круге Арина Соболенко сыграет с британкой Кэти Бултер.