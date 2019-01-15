Стокгольм и Милан подали заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года

Международный олимпийский комитет получил заявки Стокгольма и Милана на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новые требования к городам-кандидатам касаются в первую очередь возможности максимально использовать действующие зимние спортивные площадки. Каждая из кандидатур также обозначила свои планы по обеспечению уникального времяпрепровождения для спортсменов, зрителей и СМИ.

Отметим, что изначально семь городов изъявили желание принять у себя Белую Олимпиаду. Выбор столицы пройдут в июне 2019 года на 134-й сессии МОК в Лозанне.