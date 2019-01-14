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Australian Open. Вера Лапко отказалась продолжать матч

14 января 2019 10:53
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Новости мира. В Австралии стартовал первый в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Australian Open. Вера Лапко отказалась продолжать матч-1

Вера Лапко встречалась со шведкой Юханной Ларссон. Первая партия получилась боевой и завершилась тай-брейком в пользу шведки 7-6. При счете 3-0 во втором сете в пользу Ларссон белоруска от продолжения матча отказалась.

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# Теннис # Фотофакт

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