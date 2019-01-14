Australian Open. Александра Саснович победила бельгийку

Новости мира. В Австралии стартовал первый в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович играла против бельгийки Кирстен Флипкенс. За 59 минут с одинаковым счетом в двух сетах 6:1, 6:1 победу одержала Саснович. В следующем раунде соперницей белоруски будет 20-я ракетка мира эстонка Аннет Контавейт.

Арина Соболенко обыграла россиянку и вышла во второй круг «Большого шлема»

Матч двукратной победительницы Australian Open Виктории Азаренко и немецкой теннисистки Лауры Зигемунд запланирован на 15 января.