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Australian Open. Александра Саснович победила бельгийку

14 января 2019 10:37
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Новости мира.  В Австралии стартовал первый в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Australian Open. Александра Саснович победила бельгийку-1

Александра Саснович играла против бельгийки Кирстен Флипкенс. За 59 минут с одинаковым счетом в двух сетах 6:1, 6:1 победу одержала Саснович. В следующем раунде соперницей белоруски будет 20-я ракетка мира эстонка Аннет Контавейт.

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Матч двукратной победительницы Australian Open Виктории Азаренко и немецкой теннисистки Лауры Зигемунд запланирован на 15 января.

# Теннис # Фотофакт

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