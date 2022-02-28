WTA. Стали известны обновлённые рейтинги белорусских спортсменов

Стали известны обновленные рейтинги WTA белорусских теннисисток, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, Арина Соболенко потеряла одну позицию и расположилась на третьем месте мирового топа.

Виктория Азаренко сохранила 16-ю строчку в табели о рангах. Улучшить свое положение смогла Александра Саснович, которая стала 60-й в мире. Первой ракеткой планеты осталась австралийка Эшли Барти. В мужском рейтинге ATP белорус Илья Ивашко смог подняться на 43-е место. Первой ракеткой впервые в карьере стал россиянин Даниил Медведев.