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WTA. Стали известны обновлённые рейтинги белорусских спортсменов

28 февраля 2022 12:05
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Стали известны обновленные рейтинги WTA белорусских теннисисток, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, Арина Соболенко потеряла одну позицию и расположилась на третьем месте мирового топа.

WTA. Стали известны обновлённые рейтинги белорусских спортсменов-1

Виктория Азаренко сохранила 16-ю строчку в табели о рангах. Улучшить свое положение смогла Александра Саснович, которая стала 60-й в мире. Первой ракеткой планеты осталась австралийка Эшли Барти. В мужском рейтинге ATP белорус Илья Ивашко смог подняться на 43-е место. Первой ракеткой впервые в карьере стал россиянин Даниил Медведев.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Эшли Барти # Илья Ивашко # Даниил Медведев # Фотофакт

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