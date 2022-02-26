«Уровень растёт». В Ратомке завершился чемпионат Беларуси по выездке

Новости Беларуси. В Ратомке завершился чемпионат Беларуси по выездке в помещении. В последний соревновательный день были разыграны медали в произвольных программах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данные соревнования – первый старт для наших спортсменов в сезоне. Здесь они смогли опробовать свои силы после перерыва и разогреться перед участием в крупных международных форумах. Кульминацией чемпионата стал КЮР Большого приза – программа, включающая в себя сложные элементы и требующая хорошей подготовки как от всадника, так и от лошади. В последний день за призы боролись 22 пары. А организаторы отметили не только рост популярности данного вида спорта, но и уровня мастерства наездников.

Наталья Рубашко, судья соревнований:

Уровень растет, то есть мы видим, что у нас есть, если мы говорим о Большом призе, лошади с хорошим потенциалом, которые могут набирать достаточно высокий процент и соревноваться на достойном уровне с лошадьми других стран, лучшими лошадьми. И в то же время, надо сказать, порадовали выступления и в малом круге. Из 30 стартовавших 11 получили результат 68 и выше. То есть это действительно хороший результат, который говорит о потенциале, который есть у наших лошадей и наших всадников.