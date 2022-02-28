В Германии завершился этап КМ по спортивной гимнастике. Как выступили белорусы?

В Германии завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике, на котором выступали и белорусские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Германии завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике, на котором выступали и белорусские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По результатам соревнований, в медальной копилке нашей страны четыре награды, одна из которых высшей пробы. Ее в первый день финалов в вольных упражнениях завоевал Егор Шарамков.
Еще трех пьедесталов удостоилась Анастасия Сманцер. Она стала второй в вольных упражнениях и третьей на бревне и брусьях.