В Германии завершился этап КМ по спортивной гимнастике. Как выступили белорусы?

В Германии завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике, на котором выступали и белорусские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По результатам соревнований, в медальной копилке нашей страны четыре награды, одна из которых высшей пробы. Ее в первый день финалов в вольных упражнениях завоевал Егор Шарамков.