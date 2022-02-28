НХЛ. Владислав Колячонок совершил голевую передачу в матче «Аризона» – «Виннипег»

Продолжаются матчи регулярного сезона НХЛ. В одном из них «Аризона» Владислава Колячонка дома сыграла с «Виннипегом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отметиться результативными действиями смог и белорусский защитник: он записал в свой актив голевую передачу.

К сожалению, выиграть его дружине это не помогло. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Земляк провел на льду 13 минут и 45 секунд и закончил матч с показателем полезности ноль. Отметим, что всего Колячонок смог заработать два результативных балла в семи играх.