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НХЛ. Владислав Колячонок совершил голевую передачу в матче «Аризона» – «Виннипег»

28 февраля 2022 12:04
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Продолжаются матчи регулярного сезона НХЛ. В одном из них «Аризона» Владислава Колячонка дома сыграла с «Виннипегом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отметиться результативными действиями смог и белорусский защитник: он записал в свой актив голевую передачу.

НХЛ. Владислав Колячонок совершил голевую передачу в матче «Аризона» – «Виннипег»-1

К сожалению, выиграть его дружине это не помогло. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Земляк провел на льду 13 минут и 45 секунд и закончил матч с показателем полезности ноль. Отметим, что всего Колячонок смог заработать два результативных балла в семи играх.

# Хоккей # Владислав Колячонок # Фотофакт

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