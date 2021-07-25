Выступление белорусов на ОИ в Токио. Какими результатами уже можно гордиться?
Олимпийские игры проходят в Токио. Заглянем за кулисы большого спортивного форума и узнаем, почему эти соревнования спортсмены уже прозвали «играми строгого режима». Заодно оценим первые дни Игр с точки зрения успешности выступления белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Спустя год она все-таки состоялась. В истории летних Олимпийских игр было если не все, то очень многое: менялось место проведения или вовсе соревнования отменялись. Но так, чтобы Игры отложили на год – это впервые. Также до этого момента Олимпиада никогда не проходила в нечетный год, да еще и без зрителей.
Но несмотря на все сложности, наши спортсмены пока идут хорошо. Так, в одном шаге от пьедестала остановилась женская сборная Беларуси по стрельбе из лука, заняв 4-е место. Девушки успешно прошли предварительные раунды, однако в дуэли за бронзу уступили. На данный момент это лучшее выступление наших представителей в Японии.
Мини-подвиг совершил теннисист Илья Ивашко. Он более трех часов сражался с 18-й ракеткой планеты Гаэлем Монфисом. Первый сет остался за белорусом – 6:4, во втором с таким же счетом первенствовал француз, но в решающей партии лучше выглядел наш спортсмен и заслуженно победил – 7:5. Успешно стартовала и Арина Соболенко. Она без проблем прошла Магду Линетт – 6:2, 6:1.
Порадовали пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые позволили выйти в решающие заплывы. За медали они поборются 26 июля.
«Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады
Продолжают движение по турнирной сетке белорусские гребцы. Оба наших экипажа завоевали право выступить в полуфинале. Мужская двойка распашная, в которую вошли Дмитрий Фурман и Сергей Володько, в утешительном заезде показала второе время дня. На аналогичной позиции финишировала и женская двойка легковесная.
Успешно стартовал и наш боксер Дмитрий Асанов. В матче 1/16 финала белорус в весовой категории до 63 килограммов встречался с представителем Иордании Мустафой Алкасбехом. Единогласным решением судей победил со счетом 29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27. Матч 1/8 Асанов проведет в следующую субботу, 31 июля, против бразильца Вандерсона де Оливейра.
26 июля Олимпийские игры в Токио продолжатся выступлением в том числе и белорусских атлетов в пяти видах спорта.
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