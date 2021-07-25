Выступление белорусов на ОИ в Токио. Какими результатами уже можно гордиться?

Олимпийские игры проходят в Токио. Заглянем за кулисы большого спортивного форума и узнаем, почему эти соревнования спортсмены уже прозвали «играми строгого режима». Заодно оценим первые дни Игр с точки зрения успешности выступления белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Спустя год она все-таки состоялась. В истории летних Олимпийских игр было если не все, то очень многое: менялось место проведения или вовсе соревнования отменялись. Но так, чтобы Игры отложили на год – это впервые. Также до этого момента Олимпиада никогда не проходила в нечетный год, да еще и без зрителей.

Но несмотря на все сложности, наши спортсмены пока идут хорошо. Так, в одном шаге от пьедестала остановилась женская сборная Беларуси по стрельбе из лука, заняв 4-е место. Девушки успешно прошли предварительные раунды, однако в дуэли за бронзу уступили. На данный момент это лучшее выступление наших представителей в Японии. Мини-подвиг совершил теннисист Илья Ивашко. Он более трех часов сражался с 18-й ракеткой планеты Гаэлем Монфисом. Первый сет остался за белорусом – 6:4, во втором с таким же счетом первенствовал француз, но в решающей партии лучше выглядел наш спортсмен и заслуженно победил – 7:5. Успешно стартовала и Арина Соболенко. Она без проблем прошла Магду Линетт – 6:2, 6:1. Порадовали пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые позволили выйти в решающие заплывы. За медали они поборются 26 июля. «Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады