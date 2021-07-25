Прямой эфир

Выступление белорусов на ОИ в Токио. Какими результатами уже можно гордиться?

25 июля 2021 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Олимпийские игры проходят в Токио. Заглянем за кулисы большого спортивного форума и узнаем, почему эти соревнования спортсмены уже прозвали «играми строгого режима». Заодно оценим первые дни Игр с точки зрения успешности выступления белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Спустя год она все-таки состоялась. В истории летних Олимпийских игр было если не все, то очень многое: менялось место проведения или вовсе соревнования отменялись. Но так, чтобы Игры отложили на год – это впервые. Также до этого момента Олимпиада никогда не проходила в нечетный год, да еще и без зрителей.

Выступление белорусов на ОИ в Токио. Какими результатами уже можно гордиться?-1

Но несмотря на все сложности, наши спортсмены пока идут хорошо. Так, в одном шаге от пьедестала остановилась женская сборная Беларуси по стрельбе из лука, заняв 4-е место. Девушки успешно прошли предварительные раунды, однако в дуэли за бронзу уступили. На данный момент это лучшее выступление наших представителей в Японии.

Мини-подвиг совершил теннисист Илья Ивашко. Он более трех часов сражался с 18-й ракеткой планеты Гаэлем Монфисом. Первый сет остался за белорусом – 6:4, во втором с таким же счетом первенствовал француз, но в решающей партии лучше выглядел наш спортсмен и заслуженно победил – 7:5. Успешно стартовала и Арина Соболенко. Она без проблем прошла Магду Линетт – 6:2, 6:1.

Порадовали пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые позволили выйти в решающие заплывы. За медали они поборются 26 июля.

«Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады

Выступление белорусов на ОИ в Токио. Какими результатами уже можно гордиться?-4

Продолжают движение по турнирной сетке белорусские гребцы. Оба наших экипажа завоевали право выступить в полуфинале. Мужская двойка распашная, в которую вошли Дмитрий Фурман и Сергей Володько, в утешительном заезде показала второе время дня. На аналогичной позиции финишировала и женская двойка легковесная.

Успешно стартовал и наш боксер Дмитрий Асанов. В матче 1/16 финала белорус в весовой категории до 63 килограммов встречался с представителем Иордании Мустафой Алкасбехом. Единогласным решением судей победил со счетом 29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27. Матч 1/8 Асанов проведет в следующую субботу, 31 июля, против бразильца Вандерсона де Оливейра.

26 июля Олимпийские игры в Токио продолжатся выступлением в том числе и белорусских атлетов в пяти видах спорта.

Читайте также: 

Илья Шиманович на Олимпиаде в Токио: «Сама атмосфера на высшем уровне»

«Поступают небольшие жалобы». Дмитрий Довгаленок рассказал о проблемах, с которыми столкнулись спортсмены на Олимпиаде

Свод правил занимает 70 страниц. Что обязаны делать спортсмены на Олимпиаде в Токио?

# Олимпиада 2020 # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Гаэль Монфис # Магда Линетт # Дмитрий Фурман # Сергей Володько # Дмитрий Асанов # Мустафа Алкасбех # Вандерсон де Оливейра # Наталья Федорцова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Поступают небольшие жалобы». Дмитрий Довгалёнок рассказал о проблемах, с которыми столкнулись спортсмены на Олимпиаде
25 июля 2021 16:42

«Поступают небольшие жалобы». Дмитрий Довгалёнок рассказал о проблемах, с которыми столкнулись спортсмены на Олимпиаде

Фото с открытия Олимпийских игр. Показываем самые красочные моменты
25 июля 2021 16:36

Фото с открытия Олимпийских игр. Показываем самые красочные моменты

Илья Шиманович на Олимпиаде в Токио: «Сама атмосфера на высшем уровне»
25 июля 2021 16:34

Илья Шиманович на Олимпиаде в Токио: «Сама атмосфера на высшем уровне»