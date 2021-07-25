«Поступают небольшие жалобы». Дмитрий Довгалёнок рассказал о проблемах, с которыми столкнулись спортсмены на Олимпиаде

Захватывающим получился путь спортсменов в Страну восходящего солнца. Во-первых, им нельзя приезжать на Олимпиаду раньше, чем за пять дней до начала соревнований. Разница во времени с Токио – 6 часов, и привыкнуть к новому часовому поясу за несколько дней не всегда получается. Во-вторых, сам перелет проходит не самым комфортным способом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тем, кому еще предстоит дорога на противоположную часть нашего континента, шеф белорусской миссии на Олимпийских играх Дмитрий Довгаленок передает отдельный привет.