Прямой эфир

«Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады

25 июля 2021 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Порадовали на Олимпиаде в Токио белорусские пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые позволили выйти в решающие заплывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальные заплывы состоятся 26 июля.

«Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады-1

Анастасия Шкурдай, финалистка Олимпийских игр в Токио:
Конечно, очень рада попасть в финал. Не совсем ожидала, что получится, но надежда была. Очень счастлива, что так случилось и я в восьмерке сильнейших. Во всем можно найти свои нюансы. У меня есть еще один шанс в финале, попытаться исправить то, что не получилось.

«Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады-4

Читайте также:

Олимпиада в Токио. Илья Ивашко и Арина Соболенко успешно стартовали на Играх

Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия

Первой чемпионкой на Олимпийских играх в Токио стала китаянка Ян Цянь

# Олимпиада 2020 # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футболисты «Немана» обыграли «Слуцк». Победу команде принёс гол Егора Зубовича
24 июля 2021 19:15

Футболисты «Немана» обыграли «Слуцк». Победу команде принёс гол Егора Зубовича

​Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Адмиралу» в первом спарринге межсезонья
24 июля 2021 19:06

​Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Адмиралу» в первом спарринге межсезонья

Данила Климович выбран «Ванкувером» под 41-м номером на драфте НХЛ. Это лучший результат белорусов с 2003 года
24 июля 2021 19:02

Данила Климович выбран «Ванкувером» под 41-м номером на драфте НХЛ. Это лучший результат белорусов с 2003 года