«Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады

Новости Беларуси. Порадовали на Олимпиаде в Токио белорусские пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые позволили выйти в решающие заплывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальные заплывы состоятся 26 июля.

Анастасия Шкурдай, финалистка Олимпийских игр в Токио:

Конечно, очень рада попасть в финал. Не совсем ожидала, что получится, но надежда была. Очень счастлива, что так случилось и я в восьмерке сильнейших. Во всем можно найти свои нюансы. У меня есть еще один шанс в финале, попытаться исправить то, что не получилось.