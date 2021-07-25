Фото с открытия Олимпийских игр. Показываем самые красочные моменты

Олимпийские игры – 2020 открылись, хоть на дворе уже 2021 год, а в самой Японии одна акция протеста сменяет другую, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

В этом смысле в Токио решили перенять опыт Беларуси и не поддались на истерики отдельных политиканов. Пандемия не должна быть препятствием для таких масштабных форумов. Мы ведь все это время играем чемпионат страны по футболу со зрителями на трибунах и как-то не выбились в мировые лидеры по количеству заболевших COVID-19. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия

Евгений Поболовец:

2020 год показал: если все делать с умом, с известными ограничениями, с соблюдением всех необходимых мер, можно проводить соревнования на стадионах без риска вызвать резкий всплеск заболеваемости.

Евгений Поболовец:

Это уже, к слову, поняли в Англии: там разрешили полностью заполнять стадионы. Согласитесь, футбол со зрителем и без – несколько разные зрелища.

Евгений Поболовец:

В Японии, правда, иностранных зрителей нет – только местные, коих и так немного, и сами спортсмены. На открытии, например, традиционное приветствие было в адрес пустых трибун. Дело в том, что Олимпийские игры проходят на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Токио. Но посмотрите, как меняется риторика на Западе? Сейчас эти Игры преподносятся как лучик надежды в постковидном мире. Мол, давайте ценить этот момент. Но мы не будем ерничать, а отдадим должное руководству МОК. Не прогнулись и не перенесли еще на год, например.

Евгений Поболовец:

Беларусь на Играх представляют 100 спортсменов. Для них поездка в Японию уже победа. Помимо вероятности переноса стартов маячила и совсем неприятная штука – запрет подниматься на пьедестал под белорусским флагом. Но и здесь МОК повел себя принципиально: мы не только под своим национальным флагом выступаем, в случае победы будет звучать наш белорусский гимн. Мы на это очень рассчитываем.