Свод правил занимает 70 страниц. Что обязаны делать спортсмены на Олимпиаде в Токио?

Отсутствие болельщиков на трибунах – не единственное ковидное ограничение. Свод правил для спортсменов и журналистов занимает порядка 70 печатных страниц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Отсутствие болельщиков на трибунах – не единственное ковидное ограничение. Свод правил для спортсменов и журналистов занимает порядка 70 печатных страниц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждый, кто приезжает на Олимпиаду, должен установить два мобильных приложения: своего рода паспорт, где нужно каждый день заполнять анкету о состоянии здоровья, и программу, которая через GPS контролирует все передвижения и контакты с зараженными.
Также спортсменам и журналистам нельзя выходить за пределы олимпийских объектов. Те, кто живут в отелях, могут выходить на улицу только на 15 минут, а первые 14 дней передвигаться по городу можно только на специальных автобусах и такси. Общаться с водителями и с другими местными жителями запрещено.
Во время Игр ограничена продажа алкоголя. В Олимпийской деревне пить можно, но только в одиночестве и в своей комнате. Одним словом, этот старт четырехлетия некоторые уже окрестили «играми строгого режима». И это не говоря об обязательном ношении масок. Везде, вообще везде, даже в бассейне.
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