КХЛ. Минское «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» снова проигрывает. На сей раз «Торпедо» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя начиналось всё для «бело-синих» оптимистично. После первого периода счет был 2:1 в пользу «зубров». Отличились Андрей Костицын и Дмитрий Буйницкий.

В середине второй трети Куинтон Хаудэн забросил третью шайбу в ворота «автозаводцев». Казалось, все под контролем. Но дальше в игре «бело-синих» наступает провал. Минчане пропускают в свои ворота пять шайб подряд и проигрывают 3:6.

«Бело-синие» терпят очередную неудачу и остаются в подвале Западной конференции.