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КХЛ. Минское «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо»

07 декабря 2018 09:09
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» снова проигрывает. На сей раз «Торпедо» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо» -1

Хотя начиналось всё для «бело-синих» оптимистично. После первого периода счет был 2:1 в пользу «зубров». Отличились Андрей Костицын и Дмитрий Буйницкий.

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо» -4

В середине второй трети Куинтон Хаудэн забросил третью шайбу в ворота «автозаводцев». Казалось, все под контролем. Но дальше в игре «бело-синих» наступает провал. Минчане пропускают в свои ворота пять шайб подряд и проигрывают 3:6.

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо» -7

«Бело-синие» терпят очередную неудачу и остаются в подвале Западной конференции.

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо» -10

Евгений Лисовец, игрок ХК «Динамо-Минск»:
После каждого периода разговаривали, тренеры объясняли, что нужно поправить, что нужно сделать. Где-то нужно сыграть проще, мы начинаем что-то непонятное выдумывать, и нас тупо за это наказывают. Опять же, какие-то индивидуальные ошибки, может, какие-то системные, сами их допускаем.

# Хоккей Беларуси # Евгений Лисовец # Фотофакт

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