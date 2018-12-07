КХЛ. Минское «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» снова проигрывает. На сей раз «Торпедо» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» снова проигрывает. На сей раз «Торпедо» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хотя начиналось всё для «бело-синих» оптимистично. После первого периода счет был 2:1 в пользу «зубров». Отличились Андрей Костицын и Дмитрий Буйницкий.
В середине второй трети Куинтон Хаудэн забросил третью шайбу в ворота «автозаводцев». Казалось, все под контролем. Но дальше в игре «бело-синих» наступает провал. Минчане пропускают в свои ворота пять шайб подряд и проигрывают 3:6.
«Бело-синие» терпят очередную неудачу и остаются в подвале Западной конференции.
Евгений Лисовец, игрок ХК «Динамо-Минск»:
После каждого периода разговаривали, тренеры объясняли, что нужно поправить, что нужно сделать. Где-то нужно сыграть проще, мы начинаем что-то непонятное выдумывать, и нас тупо за это наказывают. Опять же, какие-то индивидуальные ошибки, может, какие-то системные, сами их допускаем.