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Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке

06 декабря 2018 13:00
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Новости мира. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке-1


Фото: biathlonworld.com

Для пятикратного олимпийского чемпиона эта победа стала 75-й в карьере, всего на его счету 138 подиумов. Вторым финишировал немец Йоханнес Кюн, он впервые в карьере оказался на подиуме этапа Кубка мира. Замкнул тройку австрийский спортсмен Симон Эдер. Лучший из белорусов Владимир Чепелин, он 43-й.

# Чемпионат мира по биатлону # Мартен Фуркад # Фотофакт

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