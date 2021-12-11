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Второй день Кубка мира по биатлону прошёл в Хохфильцене. Как выступили белорусы?

11 декабря 2021 19:16
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Новости Беларуси. В австрийском Хохфильцене продолжается этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 11 декабря в расписании значились мужской пасьют и женская эстафета.  

Второй день Кубка мира по биатлону прошёл в Хохфильцене. Как выступили белорусы?-1

Антону Смольскому повторить спринтерский успех в этот раз не удалось. Промахи отбросили его на несколько позиций назад. Но чистая стрельба на последнем огневом рубеже позволила подняться выше и даже бороться за подиум. Антону на последнем круге противостояли более титулованные соперники. Но Смольский достойно сражался и сумел попасть в цветочную церемонию, замкнув шестерку сильнейших. Победителем гонки стал француз Кентен Фийон-Майе. У остальных белорусов дела обстоят так: Дмитрий Лазовский занял 31-е место, Роман Елетнов – 37-е, а Сергей Бочарников – 51-е.  

Второй день Кубка мира по биатлону прошёл в Хохфильцене. Как выступили белорусы?-4

Без медалей и в эстафете. Белорусский квартет, Ирина Лещенко, Ирина и Елена Кручинкины, Анна Сола, финишировал на 9-й позиции, использовав 14 дополнительных патронов. Золото у Швеции, серебро у России, а замкнула тройку лидеров Франция. Напомним, из-за боли в горле в гонке не смогла принять участие Динара Алимбекова.  

# Биатлон # Антон Смольский # Кентен Фийон-Майе # Дмитрий Лазовский # Роман Елетнов # Сергей Бочарников # Ирина Лещенко # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Елена Кручинкина # Анна Сола # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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