Второй день Кубка мира по биатлону прошёл в Хохфильцене. Как выступили белорусы?

Антону Смольскому повторить спринтерский успех в этот раз не удалось. Промахи отбросили его на несколько позиций назад. Но чистая стрельба на последнем огневом рубеже позволила подняться выше и даже бороться за подиум. Антону на последнем круге противостояли более титулованные соперники. Но Смольский достойно сражался и сумел попасть в цветочную церемонию, замкнув шестерку сильнейших. Победителем гонки стал француз Кентен Фийон-Майе. У остальных белорусов дела обстоят так: Дмитрий Лазовский занял 31-е место, Роман Елетнов – 37-е, а Сергей Бочарников – 51-е.