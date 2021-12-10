«Продолжает традицию летней Олимпиады». Стало известно, в чём белорусы выступят на Играх в Пекине

Новости Беларуси. 2021 год знаменательный для Национального олимпийского комитета Беларуси – 30 лет со дня его создания. За это время наши спортсмены выступили на 13 Олимпийских играх – семи зимних и шести летних – и завоевали 96 медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Наш вечер проходит под знаком пяти колец. Для Национального олимпийского комитета Беларуси этот год особенный – юбилейный, потому как НОК Беларуси в этом году 30 лет. И, как отметил Виктор Лукашенко в начале вечера – это больше, чем спорт. Это наш общий дом, достижения, награды и то, что нас объединяет. Здесь невозможно не согласиться. Говорят, что лакомый кусочек обычно оставляют напоследок. Хочу начать с того, что приоткрою завесу тайны, потому как прямо сейчас за мной проходит дефиле спортивной экипировки.