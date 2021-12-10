«Продолжает традицию летней Олимпиады». Стало известно, в чём белорусы выступят на Играх в Пекине
Новости Беларуси. 2021 год знаменательный для Национального олимпийского комитета Беларуси – 30 лет со дня его создания. За это время наши спортсмены выступили на 13 Олимпийских играх – семи зимних и шести летних – и завоевали 96 медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Сущеня, корреспондент:
Наш вечер проходит под знаком пяти колец. Для Национального олимпийского комитета Беларуси этот год особенный – юбилейный, потому как НОК Беларуси в этом году 30 лет. И, как отметил Виктор Лукашенко в начале вечера – это больше, чем спорт. Это наш общий дом, достижения, награды и то, что нас объединяет. Здесь невозможно не согласиться. Говорят, что лакомый кусочек обычно оставляют напоследок. Хочу начать с того, что приоткрою завесу тайны, потому как прямо сейчас за мной проходит дефиле спортивной экипировки.
Это та самая экипировка, в которой будут выступать олимпийцы на Зимних играх в 2022 году.
До начала мероприятия мы посмотрели и оценили экипировку.
Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета:
Зимняя форма в Пекин продолжает традицию летней Олимпиады. Это похожая цветовая гамма под брендом Team BY. Только это первая зимняя олимпийская форма белорусского производства, разработанная специалистами Национального олимпийского комитета и специалистов нового спортивного бренда Aeros.
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