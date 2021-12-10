ЧБ по хоккею. Как 10 декабря сыграли аутсайдеры турнирной таблицы?

Новости Беларуси. Продолжаются игры в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 10 декабря в бой вступили средняки и аутсайдеры турнирной таблицы.

В одном из противостояний гродненский «Неман» принимал новополоцкий «Химик». Счет в матче открыли гости, но через несколько минут пропустили. Во втором периоде «химики» вновь вырвались вперед. А в третьем отрезке дуэли хозяевам удалось сравнять и перевести поединок в овертайм. Победитель был выявлен лишь в серии послематчевых буллитов.