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ЧБ по хоккею. Как 10 декабря сыграли аутсайдеры турнирной таблицы?

10 декабря 2021 20:42
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Новости Беларуси. Продолжаются игры в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 10 декабря в бой вступили средняки и аутсайдеры турнирной таблицы.

ЧБ по хоккею. Как 10 декабря сыграли аутсайдеры турнирной таблицы?-1

В одном из противостояний гродненский «Неман» принимал новополоцкий «Химик». Счет в матче открыли гости, но через несколько минут пропустили. Во втором периоде «химики» вновь вырвались вперед. А в третьем отрезке дуэли хозяевам удалось сравнять и перевести поединок в овертайм. Победитель был выявлен лишь в серии послематчевых буллитов.

ЧБ по хоккею. Как 10 декабря сыграли аутсайдеры турнирной таблицы?-4

Полные результаты на ваших экранах. 11 декабря свои поединки проведут лидеры Экстралиги.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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