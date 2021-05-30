«Всем будет сложно». Любовь Черкашина оценила подготовку гимнасток к ОИ-2021

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, оценила подготовку гимнасток к Олимпийским играм – 2021. Ольга Коршун, ведущая:

Скоро у нас Олимпиада, в какой форме сегодня наша сборная?

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:

Я знаю, что не так много времени осталось, к этой Олимпиаде все на год больше готовятся. Все горят и хотят, дорабатывают свои программы, изменяем что-то, усложняем. На тех стартах, которые сейчас еще есть, мы имеем возможность на них выезжать и бороться. Там мы еще смотрим, как и что. Где-то с судейского борта нам подсказывают, что лучше, какие-то другие специалисты. Поэтому это постоянный мониторинг собственных программ, чтобы в августе на Олимпийских играх это было вау. Ольга Коршун:

А что будет вау?

Любовь Черкашина:

Сейчас вся гимнастика вау. Я смотрю на девчонок и думаю: интересно, а там еще какой-нибудь бросок внутрь вставится в 1 минуту 30 секунд? Я думаю, что да. Настолько увеличились скорость, сложность. При этом всем очень стараемся оставить композицию, чтобы запомнилось. Не так, что она вышла и 100 раз бросила, ну да, круто. А так, чтобы это такое было выступление, чтобы оставались образ, композиция, потому что мы – художественная гимнастика. Ольга Коршун:

На пьедестале нам все равно сложно потеснить россиянок. Как думаете, в этом году у нас есть шансы? Сейчас российские фигуристки на одном из чемпионатов все три места взяли. У нас есть такие шансы: потеснить прямых конкурентов? Что для этого нужно?