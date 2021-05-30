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«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге

30 мая 2021 17:45
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А ведь за перипетиями чемпионата так следили на родине. И стар, и млад, родители и их дети, маленькие хоккеисты – будущее нашей страны.

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Родители на трибунах – это самая грозная армия болельщиков: попробуй не пусти папу или маму, а уж тем более бабушку, посмотреть на тренировку любимого чада. Просто посмотреть, просто тренировку. Поэтому сегодня профессиональные хоккеисты могут только позавидовать этим мальчишкам.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-1

Я вижу в своем ребенке самого лучшего нападающего.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-4

Мы растим уже второе поколение хоккеистов.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-7

Все в игре, все смотрят за своими детьми.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-10

На чемпионате мира по хоккею-2021 в Риге на трибуны, к сожалению, не пустили никого, и даже бабушку. Пандемия. После сезонного отсутствия сборная Беларуси вновь вернула себе прописку в высшем дивизионе, и в Ригу наши парни отправлялись с особым чувством и настроем. Напомним, по завершению отборочного раунда четыре лучшие дружины из группы проходят в плей-офф. Сегодня белорусам нужны еще две победы, чтобы претендовать на четвертьфинал.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-13

Пока монтировался сюжет, прошло пять поединков. Подопечные Михаила Захарова записали на свой счет одну победу. Самой запоминающейся для зрителей стала, бесспорно, игра со шведами. Первая «виктория». Именно этот поединок обсуждали родители на трибунах СДЮШОР «Динамо».

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-16

Когда команда играет на уровне чемпионата мира, им все установки тренер дает.

Очень жаль, что проходит не в Минске, смотрим всей семьей, болеем за сборную Беларуси, переживаем. Сегодня тоже будем обязательно смотреть и болеть за наших. Вперед, ребята!

Постоянно смотрим матчи, это однозначно. Тем более, чемпионат мира проходит. В основном смотрим те игры, где играет наша любимая команда. Хотелось бы пожелать тренеру опираться на молодежь, а не на более пожилых хоккеистов.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-19

Тимофей Балезин, тренер СДЮШОР «Динамо» по хоккею:
Чемпионат мира интересный в этом году получается, очень непредсказуемый. От этого еще интереснее смотреть. Жаль, что не в Минске, конечно, было бы интереснее здесь смотреть, чем по телевизору.

Тем временем восьмилетние хоккеисты грезят большим хоккеем. Они усердно тренируются и свято верят, что сборная Беларуси самая лучшая и непобедимая.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-22

Беларусь никогда не сдается, потому что они очень сильные, а Беларусь – это зубры.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-25

Я смотрел матч Беларусь – Швеция, мне очень сильно понравилось, как наши оборонялись.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-28

Я хочу быть похожим на Шаранговича.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-31

Мой кумир Грабовский.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-34

Это мой любимый спорт.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-37

Мне нравится играть в этот спорт.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-40

Я хочу стать знаменитым хоккеистом, как Шарангович, и сыграть с Канадой за сборную Беларуси. 

Белорусы на чемпионате мира какое место займут?

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-43

Я думаю, что хотя бы третье или второе.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-46

Первое.

Конечно, дети видят только хорошее. Они не знают, что для наших парней этот чемпионат мира сопровождается большими трудностями. Как знать, если бы такие проблемы были у тех же чехов или британцев, как бы это сказалось на их играх.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-49

Андрей Ращинский, директор СДЮШОР «Динамо» по хоккею:
Мне сложно сказать, все эти спекуляции, которые происходят с флагами, настолько сказываются на игроках. Я думаю, что психологическое давление, конечно, оказывается. Ребята – профессионалы, они представляют страну. Я думаю, что они справятся. Победа против сборной Швеции показала, что мы умеем здорово играть в обороне. Да, где-то, может быть, вторым номером, тем не менее сумасшедшая самоотдача вкупе с надежной игрой вратаря дают результат даже с грандами.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-52

На примере даже того же гола Еременко вы видели, как, получив передачу, показав движение, просто убирает в сторону и в противоход вратарю забивает гол.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-55

Эти мальчишки вдвое старше, они понимают все тонкости политики и нюансы хоккейной игры. Они сами способны сделать анализ и выявить ошибки. Они тренируются и сегодня смотрят чемпионат мира по хоккею в интернете, хотя в планах было совсем другое. Эти мальчишки очень хотели бы побывать на Минском хоккейном мультифоруме и приобщиться всей душой к играм национальной команды.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-58

Матвей Ладутько, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Динамо»:
Удивили команды некоторые, как белорусы обыграли шведов, достаточно был хороший матч. Белорусы хорошо отыграли, было приятно наблюдать за такой игрой. Желаю нашим парням победы, желаю, чтобы молодые игроки проявили себя с лучшей стороны, чтобы их заметили, в будущем они играли на хорошем уровне.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-61

Егор Осипик, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Динамо»:
Наши ребята молодцы, они никому не уступают ни в бросках, ни в силовой игре, ни в характере. Но не хватает реализации, так была бы уже не одна победа, а три. Я верю в наших парней.

Сегодня и взрослые, и дети, которые мало-мальски близки к хоккею, испытывают действительно большое разочарование, что чемпионат мира проходит вдали от прекрасных белорусских ледовых дворцов, да еще и с таким политическим давлением. И если хоккей можно забрать из страны, из души его вырвать не сможет никто и никогда.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-64

– Беларусь! Ура! Красавцы, победили. Супер! А с кем сегодня играем?
– С Великобританией.
– Кто выиграет?
– Наши.
– С каким счетом?
– 3:2.
– А сейчас смотрим матч, первый период, что-то не все получается, жалко. Ничего, сейчас справятся.
– Да, тут они, конечно, немного расслабились.
– Красавцы, забили, один отыграли.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-67

Анастасия Смирная:
Когда в советское время наши играли, я там всех хоккеистов знала, все игры смотрела. Та, которая была с канадцами, это было что-то. Когда я смотрела фильм «Движение вверх», все равно как посмотрела повторно этот матч с теми хоккеистами: Харламов, Петров, Майоров, Фирсов был, потом Фетисов. Они были игроками. 
– Поэтому внуки в хоккей играют? 
– Ну, наверное. Очень жаль, что в 2021 году перенесли. Мы видим все эти последствия, очень жалко и горько за наших. Им большой удачи, они большие молодцы.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-70

Николай Смирный:
По компьютеру и по телевидению смотрим трансляции. Мы больше огорчены тем, что политику начинают со спортом смешивать. Настолько были настроены, что чемпионат пройдет все-таки в республике. Мы же помним, прошлый чемпионат как проходил, у людей переживания из-за того, что решено было перенести. Лишили республику такого удовольствия, такого праздника.

«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге-73

Каждый чемпионат мира имеет свою маленькую историю. Остаются в памяти яркие моменты, интриги, триумф и горечь поражений, но и это все уже в прошлом, о котором прочитают потомки. Хоккейный мультифорум в Риге, бесспорно, запомнится. И какой бы результат наши парни ни показали, они все равно победители, ведь они смогли подняться высоко над политическими играми и показать наш, белорусский, хоккей.

# Хоккей Беларуси # Тимофей Балезин # Андрей Ращинский # Матвей Ладутько # Егор Осипик # Николай Смирный # Анастасия Смирная # Фотофакт

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