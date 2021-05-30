«Огорчены, что политику начинают со спортом смешивать». Что говорят маленькие белорусские хоккеисты и их родители о ЧМ в Риге

Новости Беларуси. Сборная Беларуси потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А ведь за перипетиями чемпионата так следили на родине. И стар, и млад, родители и их дети, маленькие хоккеисты – будущее нашей страны. Юлия Силипицкая подсмотрела эмоции подрастающих чемпионов Родители на трибунах – это самая грозная армия болельщиков: попробуй не пусти папу или маму, а уж тем более бабушку, посмотреть на тренировку любимого чада. Просто посмотреть, просто тренировку. Поэтому сегодня профессиональные хоккеисты могут только позавидовать этим мальчишкам.

Я вижу в своем ребенке самого лучшего нападающего.

Мы растим уже второе поколение хоккеистов.

Все в игре, все смотрят за своими детьми.

На чемпионате мира по хоккею-2021 в Риге на трибуны, к сожалению, не пустили никого, и даже бабушку. Пандемия. После сезонного отсутствия сборная Беларуси вновь вернула себе прописку в высшем дивизионе, и в Ригу наши парни отправлялись с особым чувством и настроем. Напомним, по завершению отборочного раунда четыре лучшие дружины из группы проходят в плей-офф. Сегодня белорусам нужны еще две победы, чтобы претендовать на четвертьфинал.

Пока монтировался сюжет, прошло пять поединков. Подопечные Михаила Захарова записали на свой счет одну победу. Самой запоминающейся для зрителей стала, бесспорно, игра со шведами. Первая «виктория». Именно этот поединок обсуждали родители на трибунах СДЮШОР «Динамо».

Когда команда играет на уровне чемпионата мира, им все установки тренер дает. Очень жаль, что проходит не в Минске, смотрим всей семьей, болеем за сборную Беларуси, переживаем. Сегодня тоже будем обязательно смотреть и болеть за наших. Вперед, ребята! Постоянно смотрим матчи, это однозначно. Тем более, чемпионат мира проходит. В основном смотрим те игры, где играет наша любимая команда. Хотелось бы пожелать тренеру опираться на молодежь, а не на более пожилых хоккеистов.

Тимофей Балезин, тренер СДЮШОР «Динамо» по хоккею:

Чемпионат мира интересный в этом году получается, очень непредсказуемый. От этого еще интереснее смотреть. Жаль, что не в Минске, конечно, было бы интереснее здесь смотреть, чем по телевизору. Тем временем восьмилетние хоккеисты грезят большим хоккеем. Они усердно тренируются и свято верят, что сборная Беларуси самая лучшая и непобедимая.

Беларусь никогда не сдается, потому что они очень сильные, а Беларусь – это зубры.

Я смотрел матч Беларусь – Швеция, мне очень сильно понравилось, как наши оборонялись.

Я хочу быть похожим на Шаранговича.

Мой кумир Грабовский.

Это мой любимый спорт.

Мне нравится играть в этот спорт.

Я хочу стать знаменитым хоккеистом, как Шарангович, и сыграть с Канадой за сборную Беларуси. Белорусы на чемпионате мира какое место займут?

Я думаю, что хотя бы третье или второе.

Первое. Конечно, дети видят только хорошее. Они не знают, что для наших парней этот чемпионат мира сопровождается большими трудностями. Как знать, если бы такие проблемы были у тех же чехов или британцев, как бы это сказалось на их играх.

Андрей Ращинский, директор СДЮШОР «Динамо» по хоккею:

Мне сложно сказать, все эти спекуляции, которые происходят с флагами, настолько сказываются на игроках. Я думаю, что психологическое давление, конечно, оказывается. Ребята – профессионалы, они представляют страну. Я думаю, что они справятся. Победа против сборной Швеции показала, что мы умеем здорово играть в обороне. Да, где-то, может быть, вторым номером, тем не менее сумасшедшая самоотдача вкупе с надежной игрой вратаря дают результат даже с грандами.

На примере даже того же гола Еременко вы видели, как, получив передачу, показав движение, просто убирает в сторону и в противоход вратарю забивает гол.

Эти мальчишки вдвое старше, они понимают все тонкости политики и нюансы хоккейной игры. Они сами способны сделать анализ и выявить ошибки. Они тренируются и сегодня смотрят чемпионат мира по хоккею в интернете, хотя в планах было совсем другое. Эти мальчишки очень хотели бы побывать на Минском хоккейном мультифоруме и приобщиться всей душой к играм национальной команды.

Матвей Ладутько, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Динамо»:

Удивили команды некоторые, как белорусы обыграли шведов, достаточно был хороший матч. Белорусы хорошо отыграли, было приятно наблюдать за такой игрой. Желаю нашим парням победы, желаю, чтобы молодые игроки проявили себя с лучшей стороны, чтобы их заметили, в будущем они играли на хорошем уровне.

Егор Осипик, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Динамо»:

Наши ребята молодцы, они никому не уступают ни в бросках, ни в силовой игре, ни в характере. Но не хватает реализации, так была бы уже не одна победа, а три. Я верю в наших парней. Сегодня и взрослые, и дети, которые мало-мальски близки к хоккею, испытывают действительно большое разочарование, что чемпионат мира проходит вдали от прекрасных белорусских ледовых дворцов, да еще и с таким политическим давлением. И если хоккей можно забрать из страны, из души его вырвать не сможет никто и никогда.

– Беларусь! Ура! Красавцы, победили. Супер! А с кем сегодня играем?

– С Великобританией.

– Кто выиграет?

– Наши.

– С каким счетом?

– 3:2.

– А сейчас смотрим матч, первый период, что-то не все получается, жалко. Ничего, сейчас справятся.

– Да, тут они, конечно, немного расслабились.

– Красавцы, забили, один отыграли.

Анастасия Смирная:

Когда в советское время наши играли, я там всех хоккеистов знала, все игры смотрела. Та, которая была с канадцами, это было что-то. Когда я смотрела фильм «Движение вверх», все равно как посмотрела повторно этот матч с теми хоккеистами: Харламов, Петров, Майоров, Фирсов был, потом Фетисов. Они были игроками.

– Поэтому внуки в хоккей играют?

– Ну, наверное. Очень жаль, что в 2021 году перенесли. Мы видим все эти последствия, очень жалко и горько за наших. Им большой удачи, они большие молодцы.

Николай Смирный:

По компьютеру и по телевидению смотрим трансляции. Мы больше огорчены тем, что политику начинают со спортом смешивать. Настолько были настроены, что чемпионат пройдет все-таки в республике. Мы же помним, прошлый чемпионат как проходил, у людей переживания из-за того, что решено было перенести. Лишили республику такого удовольствия, такого праздника.