Любовь Черкашина откровенно рассказала о муже и детях

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, рассказала о детях и муже. Ольга Коршун, ведущая:

Часто берете малышку на тренировки?

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:

Да. Ольга Коршун:

Я видела у вас в Instagram. Там прямо с самого рождения.

Любовь Черкашина:

Да. Вера, я тебя еще на руках сюда приносила, в животе приносила. Ей нравится. Она просыпается и говорит: «Мама, я сегодня с тобой в зал, на работу». Ольга Коршун:

То есть вы на работу, и Вера на работу.

Любовь Черкашина:

Да. Мы как-то так жили, что она не мешает ни работе, ни девчонкам. Но она так все это впитывает, ей все это нравится, ей хочется повторять. Но при этом, если говоришь, что давай в группу к маленьким, это уже другой вариант. «Нет, мама, я с тобой». Ольга Коршун:

Можно сказать, что она уже сейчас занимается художественной гимнастикой или пока Вера выбирает? Любовь Черкашина:

Я думаю, что нет. И даже не выбирает, а просто живет, кайфует, развлекается с художественной гимнастикой. Ольга Коршун:

Совсем недавно (в марте) вы стали мамой второй раз. У вас родился сынок. Как сегодня себя чувствуют маленький сын и мама, которая не засиживается в декрете, а уже вышла на работу?

Любовь Черкашина:

Конечно, все нелегко, но это большое счастье. То, что вышла на работу, я не считаю это каким-то героизмом или еще чем-то. Для меня это нормально, для меня это комфортно. Я понимаю, что я научилась делегировать какие-то моменты, у меня есть те, кто помогает (бабушки, дедушки). Поэтому я со спокойной душой делегирую своим родным людям малыша на то время, когда мне надо поработать. Я думаю, что сейчас такой стал мир, что мы в состоянии, если правильно все распределим, справляться и с работой, и с малышом. Вопрос в том, что, конечно, никто не обещает, что это будет легко. Надо взять себя в руки, немного поупираться, а в итоге дети быстро растут. Ольга Коршун:

Вы и в первом декрете тоже не засиживались.

Любовь Черкашина:

Там я совсем не засиделась, потому что через две недели я улетела на выборы Международной федерации гимнастики. С Данилкой тоже особо не засиделась в том плане, что из-за коронавируса особо никуда и не улетишь, но я вышла на работу. Вышла из роддома и через пару дней мне надо быть на работе. Это как больничный больничным, а есть то, что по совести. Мне надо было быть на работе. И до сих пор надо было быть. Ольга Коршун:

А у вас нет чувства вины, что мало времени проводите с детьми? Просто многие мамы, которые рано выходят на работу, потом рассказывают, что сидят на работе, приходят домой, мало видят детей, немного совесть просыпается.

Любовь Черкашина:

Наверное, я как-то внутренне это пережила с первым ребенком (с Верой), потому что, безусловно, стереотипы, которые созданы и навязаны обществом, очень сильно давят на женщину в этот момент. Я помню, что меня это бесило, меня это раздражало. Куда ни придешь: «Ой, а как же ты бросила ребенка?» Я приходила и понимала: что же я за мать-то такая? Уехала, улетела, а тут грудью не покормила. Я понимаю, что сама себя загоняла в какие-то рамки чего-то идеального, но идеального не для меня. Уже со вторым ребенком, надеюсь, такого в голове моей не случится, потому что все-таки я этот момент пережила и поняла, что ребенку важнее, когда все вокруг у него в гармонии и счастье. Ольга Коршун:

Вы сказали, что вам помогают родные. У вас муж может покормить ребенка, поменять памперс?

Любовь Черкашина:

Муж не может покормить ребенка грудью, все остальное он делает лучше меня. Я даже, по-моему, где-то и в социальных сетях у себя писала, и понимаю, если раньше девушка встречала человека и думала, чтобы был хорошим мужем, хорошим другом по жизни, сейчас я понимаю, что мне очень повезло. Встретила человека, который еще оказался лучшим родителем для своих детей. Поэтому здесь я только благодарю каждый день, засыпая, что мне, правда, так повезло. У меня даже нет в голове представления, что мужчина может по-другому заботиться о ребенке. Вот с этим мне абсолютно повезло. Ольга Коршун:

То есть вы малыша спокойно оставляете с папой, зная, что папа – это и мама.

Любовь Черкашина:

Даже порой я так смотрю: что-то он лучше меня справляется. Больше хочу сказать, очень большое время проводит мой папа. Мужчины вокруг детей. Удивительно, что мужчины мне так помогают. Ольга Коршун:

Существует такой миф, что гимнастки выходят замуж за футболистов. Любовь Черкашина:

Процент велик. Ольга Коршун:

Почему? У вас любовь у всех к футболу или к футболистам?

Любовь Черкашина:

Если бы у меня была любовь к футболу, то это была бы Англия. Наверное, это все-таки случайно получается. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот я со своим мужем познакомилась в училище олимпийского резерва. Это мог бы быть любой спортсмен из любого вида спорта, но это оказался футболист. Ольга Коршун:

Может, у вас что-то схожее в спортивной психологии есть?