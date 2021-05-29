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Проходит в год столетия белорусского баскетбола. В чём особенность «Рыцарей мяча-2021»?

29 мая 2021 19:24
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Новости Беларуси. Пока национальная сборная старается урвать себе олимпийскую лицензию, на «Palova-арене» сезон только открыли. Тут проходит турнир «Кубок Минска. Рыцари мяча» по баскетболу 3 на 3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проходит в год столетия белорусского баскетбола. В чём особенность «Рыцарей мяча-2021»?-1

В субботней сессии принимают участие ребята и девушки возрастной категории до 14 лет со всех уголков Беларуси.

Проходит в год столетия белорусского баскетбола. В чём особенность «Рыцарей мяча-2021»?-4

У юношей звание сильнейшей дружины оспаривали 12 коллективов, среди барышень за трофей сражались 8 команд. Организовать такой праздник баскетбола взялись белорусская и международная федерации в рамках программы «Шаг в будущее». Особый статус турниру придало то, что в 2021-м наш баскетбол празднует свой столетний юбилей. Устроители праздник учли и подготовили особые призы для лучших команд.

Проходит в год столетия белорусского баскетбола. В чём особенность «Рыцарей мяча-2021»?-7

Денис Мацулевич, начальник отдела проведения соревнований Белорусской федерации баскетбола:
Это совместный проект Федерации баскетбола и FIBA Europe, который мы начали еще в 2018 году. В этом году мы продолжаем этот проект и в первой половине года затронули детей 2009-2010 годов рождения, сейчас же в турнире принимают [участие – прим. ред.] более взрослые ребята.

Проходит в год столетия белорусского баскетбола. В чём особенность «Рыцарей мяча-2021»?-10

Так как данный турнир приурочен к столетию белорусского баскетбола, мы разработали индивидуальные призы и для детского, и для взрослого турнира.

Проходит в год столетия белорусского баскетбола. В чём особенность «Рыцарей мяча-2021»?-13

В воскресенье, 30 мая, в борьбу вступят взрослые команды. Так как турнир внесен в официальный календарь ФИБА и имеет высокий рейтинговый статус, помимо наших коллективов борьбу за трофеи будут вести также гости из России.

# Баскетбол # Денис Мацулевич # Фотофакт

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