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Второй проигрыш белорусов на ЧМ-2018 по хоккею: сборная уступила французам

05 мая 2018 18:38
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею: менее чем через сутки после разгромного поражения от шведов сборная Беларуси пыталась реабилитироваться перед болельщиками в схватке с французскими хоккеистами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй проигрыш белорусов на ЧМ-2018 по хоккею: сборная уступила французам-1

Трехцветные свой дебютный матч на планетарном форуме 4 мая также проиграли, причем получили от россиян еще больше шайб, чем наши земляки от шведов. Но психологически их это не сломило: первый период встречи 5 мая подопечные Дейва Хендерсона взяли со счетом 2:1. На шайбы Флёри и Да Косты ответил Александр Павлович, однако началом пути к спасению матча этот гол «динамовцам» не стал.

Второй проигрыш белорусов на ЧМ-2018 по хоккею: сборная уступила французам-4

В дальнейшем французы расписались в нашей рамке еще 4 раза, а вот белорусы слегка скрасили печальную картинку лишь голом Воробья. 2:6 – поражение парней Дэйва Льюиса, которое совсем не заряжает оптимизмом в преддверии следующих баталий на датском льду.

# Чемпионат мира по хоккею # Дейв Хендерсон # Дэйв Льюис # Фотофакт

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