Второй проигрыш белорусов на ЧМ-2018 по хоккею: сборная уступила французам

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею: менее чем через сутки после разгромного поражения от шведов сборная Беларуси пыталась реабилитироваться перед болельщиками в схватке с французскими хоккеистами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трехцветные свой дебютный матч на планетарном форуме 4 мая также проиграли, причем получили от россиян еще больше шайб, чем наши земляки от шведов. Но психологически их это не сломило: первый период встречи 5 мая подопечные Дейва Хендерсона взяли со счетом 2:1. На шайбы Флёри и Да Косты ответил Александр Павлович, однако началом пути к спасению матча этот гол «динамовцам» не стал.