7:0. Россия разгромила Австрию на ЧМ-2018 по хоккею

Встреча двух команд закончилась со счётом 7:0 в пользу россиян. Шайбы в ворота противников забили Григоренко (2), Анисимов, Барабанов, Капризов, Мамин, Михеев.

Новости России. Хоккеисты сборной России разгромно одолели команду из Австрии в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею в Дании.

Итог матча удивления болельщиков не вызвал, поскольку изначально уровни двух команд считались совершенно разными. Букмекеры предлагали делать ставки на команду России с коэффициентом 1,03. А шансы Австрии на победу оценивали в 34,0.

Также «всухую» со счётом 7:0 россияне выиграли в стартовом матче ЧМ по хоккею у французов.

Результаты команды Беларуси пока не радуют. В первом матче белорусские спортсмены уступили шведам со счётом 0:5, во втором матче проиграли французам 2:6.