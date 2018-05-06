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7:0. Россия разгромила Австрию на ЧМ-2018 по хоккею

06 мая 2018 14:32
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Новости России. Хоккеисты сборной России разгромно одолели команду из Австрии в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею в Дании.   

Встреча двух команд закончилась со счётом 7:0 в пользу россиян. Шайбы в ворота противников забили Григоренко (2), Анисимов, Барабанов, Капризов, Мамин, Михеев.   

7:0. Россия разгромила Австрию на ЧМ-2018 по хоккею-1

Фото: Федерация хоккея России  

Итог матча удивления болельщиков не вызвал, поскольку изначально уровни двух команд считались совершенно разными. Букмекеры предлагали делать ставки на команду России с коэффициентом 1,03. А шансы Австрии на победу оценивали в 34,0.  

Также «всухую» со счётом 7:0 россияне выиграли в стартовом матче ЧМ по хоккею у французов.  

Результаты команды Беларуси пока не радуют. В первом матче белорусские спортсмены уступили шведам со счётом 0:5, во втором матче проиграли французам 2:6.  

# Чемпионат мира по хоккею # Григоренко # Анисимов # Барабанов # Капризов # Мамин # Михеев

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