Виктория Азаренко успешно преодолела первый круг турнира Mutua Madrid Open

Новости Беларуси. Белоруска Виктория Азаренко обыграла сербку Александру Крунич в стартовом матче турнира Mutua Madrid Open.

В матче первого круга Азаренко (99 WTA) в двухсетовом поединке одолела Крунич (52 WTA) со счётом 6:3, 6:3.

В следующем матче Виктории предстоит игра с чешкой Каролиной Плишковой (6 WTA).

Ранее Арина Соболенко (47 WTA) прошла в основную сетку турнира в Мадриде, но проиграла американке Бернарде Пера (94 WTA) со счётом 4:6, 6:2, 3:6.

В турнире участвует ещё одна белорусская теннисистка – Александра Саснович (55 WTA). Ей будет противостоять Даниэль Коллинз (45 WTA).