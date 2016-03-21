Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и стала 8-й ракеткой мира

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выиграла престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. В решающем поединке против первой ракетки мира американки Серены Уильямс, Азаренко добилась победы в двух сетах.

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по теннису Викторию Азаренко с впечатляющей победой на турнире BNP Paribas Ореn.

«Вся страна, миллионы твоих поклонников и любителей тенниса с замиранием сердца следили за тяжелейшим и эмоциональным финалом в Индиан-Уэллс между двумя сильнейшими теннисистками планеты. Это закономерный результат целеустремленности и упорного труда, благодаря которым ты по праву вернулась на олимп мирового тенниса», – говорится в поздравлении. Александр Лукашенко искренне пожелал спортсменке и ее команде здоровья, удачи и новых ярких побед.

Благодаря победе Азаренко официально вернулась в топ-10 мирового теннисного рейтинга и стала 8-й ракеткой мира.