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Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и стала 8-й ракеткой мира

21 марта 2016 16:52
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка  Виктория Азаренко выиграла престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. В решающем поединке против первой ракетки мира американки Серены Уильямс, Азаренко добилась победы в двух сетах.

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по теннису Викторию Азаренко с впечатляющей победой на турнире BNP Paribas Ореn.

«Вся страна, миллионы твоих поклонников и любителей тенниса с замиранием сердца следили за тяжелейшим и эмоциональным финалом в Индиан-Уэллс между двумя сильнейшими теннисистками планеты. Это закономерный результат целеустремленности и упорного труда, благодаря которым ты по праву вернулась на олимп мирового тенниса», – говорится в поздравлении. Александр Лукашенко искренне пожелал спортсменке и ее команде здоровья, удачи и новых ярких побед.

Благодаря победе Азаренко официально вернулась в топ-10 мирового теннисного рейтинга и стала 8-й ракеткой мира.

# Виктория Азаренко # Теннис

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