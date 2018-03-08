«У них тяжёлая работа – им надо, а ты не хочешь»: кем может стать Анна Гуськова после завершения спортивной карьеры?

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вы предполагаете, что, как в карьере любого спортсмена, в общем-то, как и в женской судьбе, наступает момент, что называется: с одной стороны, мы едем на ярмарку, а, с другой стороны, возвращаемся с ярмарки? Вы задумываетесь о том периоде, когда Вам придётся возвращаться с ярмарки?

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года:

Вообще, да. Но я стараюсь пока об этом не думать, потому что сейчас у меня всё, действительно, хорошо складывается. И думать о том, что будет, пока наперёд – я стараюсь нет. Конечно, я понимаю, что всю жизнь ты ж не сможешь заниматься, правильно, лыжной акробатикой? Но пока я не хочу об этом думать. Когда придёт время, возможно, что уже пора – наверное, уже задумаюсь.

А пока не хочу даже думать.

Я этим живу, поэтому…

Егор Хрусталёв:

У меня отец был спортсменом. И, когда он закончил спортивную карьеру, он остался фактически у разбитого корыта. Тогда были ещё советские времена. Вы ничем не сможете заниматься, кроме того, чему научились, чему посвятили свою жизнь. Вы понимаете, что Вас ждут непростые времена?

Анна Гуськова:

Да, я уверена стопроцентно, что, когда я закончу, я сначала потеряюсь, возможно. Не смогу понять, чего хочу в жизни, чем хочу заниматься. Но я достаточно креативный человек, поэтому мне кажется… И в общественной деятельности – я со всеми общаюсь хорошо.

То есть, я могу найти язык общий с кем угодно.

Поэтому, мне кажется, я не совсем трудно определюсь потом, дальше в жизни, чем я буду заниматься.

Егор Хрусталёв:

Правда, что Вы думаете о том, что, может быть, Вы будете журналисткой?

Анна Гуськова:

Да, действительно, такое когда-то было. Я почему это начала говорить. Потому что у каждого из нас есть соцсеть, правильно? И каждый из нас снимает какое-то видео. И они бывают смешными, разные бывают. И я тоже вот этим занималась, и мне было интересно. И я такая думаю: «Почему же мне не стать журналистом? Ведь у меня, действительно, может получиться».

Но сейчас я понимаю, что это – настолько тяжёлая работа.

Даже смотреть в том плане, когда вот мы были в Корее, я заняла «золото» и сколько репортёров, и журналистов хотело со мной пообщаться. И я понимаю, насколько у них тяжёлая работа, потому что им надо, а ты не хочешь. И тебе нужно настолько найти подход к спортсмену, чтоб он захотел с тобой общаться. Я понимаю, как это нелегко. А я тоже не особо хотела общаться. Потому что шоковое состояние. И хотелось в себя прийти, побыть с собой наедине, а не общаться с кем-то. Поэтому сейчас я думаю – пока ещё время не пришло, наверное.

«Стремиться ввысь – отношу это, вообще, к жизни». Большое интервью Анны Гуськовой о спорте, тату и журналистах



Фото: vk.com/annyfoxyroxy