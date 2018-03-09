«Настраиваемся на следующие гонки!»: Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в спринтерской гонке в финском Контиолахти первое место занял Антон Шипулин.

Российский биатлонист на 5 секунд опередил спортсмена Андрея Расторгуевса из Латвии. Третьим пришёл француз Кентен Фийон Майе. Все трое безошибочно поразили мишени, не допустив ни единого промаха.

«Дорогая моя @shipulina_luiza! С праздником тебя! Я старался. Также хочу поздравить всю лучшую половину человечества. Дорогие и милые девушки и женщины, с праздником вас! И, конечно, отдельное спасибо всем болельщикам за поддержку! Без вас это было бы невозможно! Настраиваемся на следующие гонки!», – написал Шипулин на странице в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).