Прямой эфир

«Настраиваемся на следующие гонки!»: Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

09 марта 2018 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в спринтерской гонке в финском Контиолахти первое место занял Антон Шипулин.  

Российский биатлонист на 5 секунд опередил спортсмена Андрея Расторгуевса из Латвии. Третьим пришёл француз Кентен Фийон Майе. Все трое безошибочно поразили мишени, не допустив ни единого промаха.  

«Дорогая моя @shipulina_luiza! С праздником тебя! Я старался. Также хочу поздравить всю лучшую половину человечества. Дорогие и милые девушки и женщины, с праздником вас! И, конечно, отдельное спасибо всем болельщикам за поддержку! Без вас это было бы невозможно! Настраиваемся на следующие гонки!», – написал Шипулин на странице в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).  

«Настраиваемся на следующие гонки!»: Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии-1

Фото: Международный союз биатлонистов  

Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален завоевал 12 место.  

Из белорусов лучший результат показал Сергей Бочарников. Спортсмен пришёл 31. Ещё трое белорусов Роман Елётнов, Антон Смольский и Владимир Чепелин заняли 64, 65 и 93 места соответственно.  

9 марта пройдёт спринтерская гонка среди женщин. Беларусь представят победительницы женской биатлонной эстафеты ОИ-2018 Ирина Кривко, Дарья Домрачева, Динара Алимбекова и Надежда Скардино. Также от Беларуси выступит Надежда Писарева.  

# Биатлон # Дарья Домрачева # Надежда Писарева # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Шипулин # Уле-Эйнар Бьорндален # Сергей Бочарников # Роман Елетнов # Андрей Расторгуевс # Кентен Фийон-Майе # Антон Смольский

Другие новости рубрики

Все новости
«Стремиться ввысь – отношу это, вообще, к жизни». Большое интервью Анны Гуськовой о спорте, тату и журналистах
08 марта 2018 21:50

«Стремиться ввысь – отношу это, вообще, к жизни». Большое интервью Анны Гуськовой о спорте, тату и журналистах

«У них тяжёлая работа – им надо, а ты не хочешь»: кем может стать Анна Гуськова после завершения спортивной карьеры?
08 марта 2018 21:49

«У них тяжёлая работа – им надо, а ты не хочешь»: кем может стать Анна Гуськова после завершения спортивной карьеры?

Что означают тату Анны Гуськовой?
08 марта 2018 21:49

Что означают тату Анны Гуськовой?