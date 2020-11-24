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Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ

24 ноября 2020 20:19
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» продолжает домашнюю серию матчей чемпионата КХЛ. На этот раз в Минске гостил «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ-1

Статистика очных встреч была в пользу «железнодорожников», однако последние игры «зубров» наводили на мысль, что эта игра будет упорной. Первый период прошел почти в равной борьбе. У ярославцев было три возможности, чтобы отличиться в большинстве, однако ни одной из них гости не воспользовались.

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ-4

Во втором периоде гол из раздевалки на пару с Кириллом Ворониным оформил Брэндон Козун. Шайба влетела на 42-й секунде после старта 12-минутки.

К слову, канадец отличился в седьмой встрече подряд, что стало абсолютным рекордом минского «Динамо». Сейчас на счету Козуна 100 шайб в КХЛ. Также юбилейные матчи в лиге провели Доминик Фурх и Кирилл Воронин – 250.

Следующий гол зрители на «Минск-Арене» увидели в конце третьего периода. «Локомотив» смог сравнять счет.

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ-7

Итоговые цифры вы видите выше. Заключительный матч домашней серии минчане проведут в четверг, 26 ноября, против «Витязя». Начало в 19:00.

# Хоккей Беларуси # Брэндон Козун # Доминик Фурх # Кирилл Воронин # Фотофакт

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