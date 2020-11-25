Хоккей. Товарищеский Турнир четырёх наций отменён

Новости Беларуси. Стало известно, что товарищеский Турнир четырех наций, который должен был состояться в декабре в Минске, отменен, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Планировалось, что белорусская национальная команда сыграет на льду со сборными Казахстана, Южной Кореи и России. Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции и действующими ограничениями на передвижение организаторами было принято решение об отмене турнира.