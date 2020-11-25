Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран
Новости Беларуси. Белорусские боксеры записали на свой счет первую победу на Международном турнире памяти Виктора Ливенцева, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стартовом поединке в ринге Дворца спорта сошлись хозяева и представители Украины.
Сергей Асанов о турнире по боксу памяти Ливенцева: сейчас молодёжи нужно прочувствовать уже взрослый ринг
Напомним, состязания проходят в формате матчевой встречи. Из 13 боев семь остались за нашими спортсменами. В числе тех, кто принес очки, были лидеры сборной – Дмитрий Асанов и Вадим Смягликов.
Владислав Смягликов, участник турнира (Беларусь):
Хорошую подготовку прошли. Буду делать все для победы, все для этого есть. Прошли хороший лагерь, только победы ждем.
Хорошие все ребята приехали, все достойные.
Сергей Асанов, старший тренер сборной Беларуси по боксу:
Из-за пандемии некоторые боксеры заболели. Из основного состава здесь мы выставили и молодежь, которая у нас подрастает, и более опытных боксеров. Здесь хотим посмотреть, что они собой представляют на уровне других стран.
Победитель турнира определится в четверг, 26 ноября. К нам в столицу прибыли сильнейшие боксеры Украины, Испании и Франции.
Для белорусов данный старт является отборочным в национальную команду, а для лидеров это этап подготовки к олимпийской квалификации, которая пройдет в Лондоне в феврале 2021 года.