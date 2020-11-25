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Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран

25 ноября 2020 15:08
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Новости Беларуси. Белорусские боксеры записали на свой счет первую победу на Международном турнире памяти Виктора Ливенцева, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом поединке в ринге Дворца спорта сошлись хозяева и представители Украины.

Сергей Асанов о турнире по боксу памяти Ливенцева: сейчас молодёжи нужно прочувствовать уже взрослый ринг

Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран-1

Напомним, состязания проходят в формате матчевой встречи. Из 13 боев семь остались за нашими спортсменами. В числе тех, кто принес очки, были лидеры сборной – Дмитрий Асанов и Вадим Смягликов.

Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран-4

Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран-6

Владислав Смягликов, участник турнира (Беларусь):
Хорошую подготовку прошли. Буду делать все для победы, все для этого есть. Прошли хороший лагерь, только победы ждем.

Хорошие все ребята приехали, все достойные.

Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран-9

Сергей Асанов, старший тренер сборной Беларуси по боксу:
Из-за пандемии некоторые боксеры заболели. Из основного состава здесь мы выставили и молодежь, которая у нас подрастает, и более опытных боксеров. Здесь хотим посмотреть, что они собой представляют на уровне других стран.

Победитель турнира определится в четверг, 26 ноября. К нам в столицу прибыли сильнейшие боксеры Украины, Испании и Франции.

Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран-12

Для белорусов данный старт является отборочным в национальную команду, а для лидеров это этап подготовки к олимпийской квалификации, которая пройдет в Лондоне в феврале 2021 года.

# Мировой бокс # Виктор Ливенцев # Дмитрий Асанов # Вадим Смягликов # Сергей Асанов # Фотофакт

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