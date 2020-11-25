Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран

Новости Беларуси. Белорусские боксеры записали на свой счет первую победу на Международном турнире памяти Виктора Ливенцева, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, состязания проходят в формате матчевой встречи. Из 13 боев семь остались за нашими спортсменами. В числе тех, кто принес очки, были лидеры сборной – Дмитрий Асанов и Вадим Смягликов.

Владислав Смягликов, участник турнира (Беларусь): Хорошую подготовку прошли. Буду делать все для победы, все для этого есть. Прошли хороший лагерь, только победы ждем.

Сергей Асанов, старший тренер сборной Беларуси по боксу:

Из-за пандемии некоторые боксеры заболели. Из основного состава здесь мы выставили и молодежь, которая у нас подрастает, и более опытных боксеров. Здесь хотим посмотреть, что они собой представляют на уровне других стран.

Победитель турнира определится в четверг, 26 ноября. К нам в столицу прибыли сильнейшие боксеры Украины, Испании и Франции.