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Сборная Беларуси матчем с Финляндией стартует 5 мая на чемпионате мира по хоккею

05 мая 2017 06:05
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Новости Беларуси. Наша хоккейная сборная 5 мая проведет дебютный матч на планетарном форуме во Франции. В 17.15 по белорусскому времени коллектив Дэйва Льюиса скрестит клюшки с грозными финнами, взявшими серебро на чемпионате мира годичной давности. Тогда, на российском льду, наши парни также открывали групповой этап встречей с «Суоми». Итог неутешителен – поражение 2:6.

Да и вообще сборная Беларуси за всю историю сумела обыграть Финляндию всего раз – на мировом первенстве-2009. Правда, тогда все решилось не в основное время, а в серии буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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